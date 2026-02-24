  1. Моя Слобода
В Тульской области заработает система самозапрета на ставки

С 1 сентября 2026 года.

В Тульской области заработает система самозапрета на ставки
Фото из архива Myslo.

Туляки смогут добровольно запретить себе участие в азартных играх. Новый механизм начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Речь идет о праве граждан самостоятельно внести себя в специальный реестр лиц, которым будет закрыт доступ к букмекерским ставкам и тотализаторам. Для оформления ограничения необходимо подать заявление в Единый регулятор азартных игр. Это можно сделать через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ. После включения в перечень организаторы азартных игр не смогут принимать от заявителя ставки, заключать пари и перечислять денежные средства. 

«Отозвать заявление и вернуть право делать ставки можно будет не ранее чем через 12 месяцев после установления самозапрета», — сообщает ТАСС.

Предполагается, что внедрение механизма позволит гражданам снизить риски игровой зависимости и финансовых потерь, а также усилит контроль за рынком азартных игр.

