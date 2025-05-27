В Заречье состоялся турнир по дзюдо на призы спортклуба «Чемпион»

В Туле прошёл итоговый турнир «Весеннего кубка на призы ДЮСК «Чемпион» по дзюдо». В нём приняли участие более 200 дзюдоистов в возрасте от 8 до 15 лет, а также совсем юные спортсмены 2018-2020 годов рождения. Дзюдоисты представляли ДЮСК «Чемпион», спортшколу «Юность», спортивное общество «Динамо» и спортклуб «Дзюдо – Тула».

Ребята разделились на «четверки», провели по три поединка и показали, чему научились за прошедший год. Медали, грамоты и памятные сувениры дзюдоистам вручил депутат Тульской областной Думы, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Андросов.

Турнир организован в рамках программы «Чемпионом можешь ты не быть, но здоровым быть обязан – 5» при поддержке Фонда президентских грантов, а также за счет средств спортклуба «Чемпион».

– Примечательно, что проводить этот турнир нам помогали наши старшие ученики, победители различных региональных и федеральных соревнований, – рассказал один из основателей ДЮСК «Чемпион» и тренер Виталий Корякин. – Они попробовали себя в роли судей, руководителей татами, вели протоколы соревнований и помогали юным дзюдоистам готовиться к поединкам. Мы надеемся, что многие участники турнира в скором времени будут покорять новые вершины и «заболеют» дзюдо так же сильно, как их старшие товарищи!