На каких улицах Тулы не будет света 28 мая

Публикуем список адресов:
- Новомосковское шоссе, 34, 40-42,
- ул. Сакко и Ванцетти, 31,
- ул. Октябрьская, 9-23 (нечётн.), 31, 33, 33-б, 35, 37, 39, 41,
- ул. Галкина, 20,
- ул. Оборонная, 112, 114, 114-а, 114-г,
- ул. Луначарского, 10, 16, 17, 18, 21, 23,
- ул. Демидовская, 19-33 (нечётн.), 22-48 (чётн.), 25-б, 26-а, 39, 44-а,
- ул. Демидовская, 47,
- ул. Октябрьская, 26, 28, 30, 34,
- ул. Литейная, 5, 8,
- ул. Приупская, 20, 23, 24, 25, 26, 26-б, 27, 27-а, 28, 28-а,
- ул. Аносова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,
- ул. М. Мазая, 18, 19, 20, 21, 21 к. 7, 22, 23, 25 к. 8, 26,
- ул. Чаплыгина, 4, 6, 8, 10, 12,
- ул. Металлургов, 29, 31, 33,
- ул. Бардина, 1, 3, 5, 7,
- пос. Горелки: 3-й Горельский пр-д, 3, 3-а, 11, 15, 17,
- ул. Энтузиастов, 2-22 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- ул. Серпуховская, 4-28 (чётн.), 1-37 (нечётн.),
- ул. Мелиховская, 3-17 (нечётн.), 2, 4, 6, 8, 14-28 (чётн.),
- ул. Ключевая, 3-43, 57, 59, 61 (нечётн.),
- Московское шоссе, 45- 55 (нечётн.), 62-76 (чётн.), 45-а, 64-а,
- ул. Светлая 1-19 (нечётн.),
- 1-й Светлый пр-д, 2-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
- 2-й Светлый пр-д, 1,
- 5-й Горельский пр-д, 5.