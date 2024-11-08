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В структуре ПФК «Арсенал» появится новая команда
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

В структуре ПФК «Арсенал» появится новая команда

Весной она стартует во второй группе Молодежной футбольной лиги.

7 ноября прошло совещание под председательством министра спорта Тульской области Михаила Трунова. В нем приняли участие генеральный директор ПФК «Арсенал» Валерий Гриньковский и селекционер клуба Александр Денисов.
 
Михаил Трунов отметил профессиональный рост и турнирные успехи команд академии «Арсенал» 2007 и 2008 годов рождения. В недавно завершившемся сезоне Юношеской футбольной лиги зоны «Центр» арсенальцы 2008 года рождения впервые в истории академии завоевали серебряные награды, а команда на год старше стала четвертой. 
 
Как сообщает клубная пресс-служба, по итогам совещания было принято решение создать на базе этих двух возрастов молодежный состав «Арсенала», который весной начнет выступать во второй группе Молодежной футбольной лиги.

— Сезон показал, что в нашей академии есть талантливые ребята, которые могут стать футболистами основного состава «Арсенала». Однако для дальнейшего роста им необходимо играть против сильных команды уже на уровне молодежного футбола. Поэтому было принято решение заявиться в МФЛ в сезоне 2025 года. Команда будет комплектоваться исключительно из выпускников академии «Арсенала». 

Мы благодарны губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву, который поддержал эту инициативу. Сейчас первостепенной является задача обеспечить ребят всем необходимым для их дальнейшего профессионального роста, — отметил Валерий Гриньковский. 

В турнире МФЛ примут участие 16 команд. 

Сюжет: Арсенал
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