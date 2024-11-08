  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На ул.Ложевой пешеходы путаются в сигналах светофора - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул.Ложевой пешеходы путаются в сигналах светофора
Кадр из видео.

На ул.Ложевой пешеходы путаются в сигналах светофора

Фазы пешеходного перехода после перенастройки теперь не синхронны.

Активисты движения «Свободная Тула» рассказали о проблеме для пешеходов, которая появилась в Пролетарском районе города. 

— На Ложевой в районе бывшего магазина «Океан» есть регулируемый пешеходный переход с кнопкой. Ещё недавно он работал как обычный пешеходный переход — подходишь, с любой стороны нажимаешь кнопку, останавливается вся Ложевая, и ты бодрым шагом переходишь обе проезжих части. Но все хорошее когда-то заканчивается.

Теперь кнопка действует только на одну проезжую часть, а другая работает в автоматическом режиме.

Т.е. фазы пешеходного перехода теперь не синхронны!

И вот какая тут проблема. Пешеходы не привыкли к такой оптимизации — они путаются в сигналах своего светофора. По свидетельствам местных жителей, там постоянно происходят аварийные ситуации. Мы тоже с большим недоверием отнеслись к данной инновации. Видимо, это попытка улучшить автомобильное движение за счёт пешеходов. Снова, — написали активисты.

И засняли, что теперь происходит на указанном участке:

Туляки просят ответственных пересмотреть организацию дорожного движения на ул. Ложевой.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:46 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пешеходынастройка светофора

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В структуре ПФК «Арсенал» появится новая команда
В структуре ПФК «Арсенал» появится новая команда
Волейбольную «Тулицу» пополнила кубинка Эвилания Мартинес Луис
Волейбольную «Тулицу» пополнила кубинка Эвилания Мартинес Луис
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.