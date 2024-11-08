На ул.Ложевой пешеходы путаются в сигналах светофора

Кадр из видео.

Фазы пешеходного перехода после перенастройки теперь не синхронны.

Активисты движения «Свободная Тула» рассказали о проблеме для пешеходов, которая появилась в Пролетарском районе города.

— На Ложевой в районе бывшего магазина «Океан» есть регулируемый пешеходный переход с кнопкой. Ещё недавно он работал как обычный пешеходный переход — подходишь, с любой стороны нажимаешь кнопку, останавливается вся Ложевая, и ты бодрым шагом переходишь обе проезжих части. Но все хорошее когда-то заканчивается.

Теперь кнопка действует только на одну проезжую часть, а другая работает в автоматическом режиме.

Т.е. фазы пешеходного перехода теперь не синхронны!

И вот какая тут проблема. Пешеходы не привыкли к такой оптимизации — они путаются в сигналах своего светофора. По свидетельствам местных жителей, там постоянно происходят аварийные ситуации. Мы тоже с большим недоверием отнеслись к данной инновации. Видимо, это попытка улучшить автомобильное движение за счёт пешеходов. Снова, — написали активисты.

И засняли, что теперь происходит на указанном участке:

Туляки просят ответственных пересмотреть организацию дорожного движения на ул. Ложевой.