Тульские волейболистки обыграли «Минчанку» со счётом 0:3

В восьмом туре Pari Суперлиги тульская команда встретилась на выезде с «Минчанкой». Игру посетил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, находящийся в столице Белоруссии с рабочим визитом.

В этот вечер основной состав «Тулицы» повторил успех молодёжки, со счётом 3:0 разгромившей «Протон». Счёт выездной встречи – 0:3 (21:25, 19:25, 17:25) в пользу наших девчонок! Дмитрий Миляев пообщался на площадке с командой и поздравил спортсменок с победой.

– Ваши усилия, труд и преданность делу принесли заслуженную победу. Вы вдохновляете молодое поколение спортсменов и показываете, что упорство и настойчивость помогают достичь успеха. Пусть впереди будет еще много ярких побед! – сказал глава Тульской области.