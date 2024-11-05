Где в Туле не будет электроэнергии 6 ноября

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Рязанская 32 к. 2, 30 к. 2,
- ул. Шухова, 28,
- ул. Кутузова, 16, 16-а,
- ул. Осташева, 25-37, 45-49 (нечётн.), 24-44 (чётн.), 36-а, 38-б, 40-а, 49-а,
- Демидовская пл., 16,
- 4-й пр-д, 33, 35, 35-а, 35-б, 37, 41-а,
- ул. Воздухофлотская, 23, 25, 27, 27-а, 27-б, 9, 29-а, 29-б, 31,
- 2-й пр-д, 25, 32,
- ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 7-13 (нечётн.),
- 3-й пр-д, 33-43 (нечётн.), 42-48 (чётн.), 38,
- ул. Рогова, 25,
- ул. Рогова, 7-15 (нечётн.), 28, 30,
- 2-й пр-д, 34-38 (чётн.), 27-41 (нечётн.), 25-а, 31-а, 34, 40-а,
- ул. Профсоюзная, 14-а, 16,
- Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.),
- ул. Краинская, 9-23 (нечётн.), 12-26 (чётн.), 2-участка,
- ул. Генерала Маргелова, 39, 29, 16, 19,
- ул. Платоновская, 2, 7, 8, 5, 22,
- Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-111 (нечётн.),
- 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 4-20 (чётн.), 13, 15,
- ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.),
- ул. Кабакова, 38,
- 6-й пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
- 3-й Полюсный пр-д, 1-20.