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В Тульской области более 32000 детей бесплатно посетят Губернаторские ёлки
Фото из архива Myslo

В Тульской области более 32000 детей бесплатно посетят Губернаторские ёлки

Первые приглашения уже разосланы адресатам.

По поручению губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области более 32 тысяч детей пригласят на новогодние представления. Каждый из них встретится с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также получит сладкий подарок. Среди приглашенных будут:

  • дети-инвалиды,
  • дети из семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
  • ребята из малообеспеченных многодетных семей,
  • дети участников боевых действий, в том числе СВО,
  • дети из новых регионов страны и Белгородской и Курской областей,
  • победители и призеры международных, всероссийских, областных, муниципальных конкурсов, фестивалей, олимпиад в сферах образования, культуры и спорта.

Подробности можно узнать по телефону 129.

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