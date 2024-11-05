В Тульской области более 32000 детей бесплатно посетят Губернаторские ёлки

Фото из архива Myslo

По поручению губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области более 32 тысяч детей пригласят на новогодние представления. Каждый из них встретится с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также получит сладкий подарок. Среди приглашенных будут:

дети-инвалиды,

дети из семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации,

ребята из малообеспеченных многодетных семей,

дети участников боевых действий, в том числе СВО,

дети из новых регионов страны и Белгородской и Курской областей,

победители и призеры международных, всероссийских, областных, муниципальных конкурсов, фестивалей, олимпиад в сферах образования, культуры и спорта.