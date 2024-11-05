В Тульской области более 32000 детей бесплатно посетят Губернаторские ёлки

По поручению губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области более 32 тысяч детей пригласят на новогодние представления. Каждый из них встретится с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также получит сладкий подарок. Среди приглашенных будут:
- дети-инвалиды,
- дети из семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
- ребята из малообеспеченных многодетных семей,
- дети участников боевых действий, в том числе СВО,
- дети из новых регионов страны и Белгородской и Курской областей,
- победители и призеры международных, всероссийских, областных, муниципальных конкурсов, фестивалей, олимпиад в сферах образования, культуры и спорта.
Подробности можно узнать по телефону 129.