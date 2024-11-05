  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. О чем говорил Дмитрий Миляев с Александром Лукашенко в Минске - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
О чем говорил Дмитрий Миляев с Александром Лукашенко в Минске
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

О чем говорил Дмитрий Миляев с Александром Лукашенко в Минске

5 ноября состоялась рабочая встреча Президента Республики Беларусь и губернатора Тульской области.

Тульская делегация работает в Минске с 31 октября по 6 ноября. 5 ноября состоялась встреча главы нашего региона и белорусского лидера. 

— И Беларусь, и Тульская область серьезно шагнули вперед в области нашего сотрудничества. Двусторонний товарооборот за минувшие два года, несмотря ни на какие сложности, а может, благодаря этим сложностям, достиг показателя в полмиллиарда долларов. Я бы хотел, чтобы Ваша поездка привела к заметным результатам, — сказал Александр Лукашенко.

Он обозначил наиболее перспективные для развития сотрудничества отрасли и сферы: производственная кооперация, поставки пассажирской и сельскохозяйственной техники, запуск электробусов, наука и др.

— Внешнеэкономические и культурные связи Тульской области с Республикой Беларусь имеют многолетнюю историю. Правительство региона продолжает искать дополнительные инструменты и сферы взаимодействия, — отметил Дмитрий Миляев.

r79hl1uxts0l5wotxfnpkffzfyeyzx7k.jpg

Стабильно растет интерес предприятий региона к белорусскому рынку. Экспорт тульских товаров в Республику за 8 месяцев 2024 года увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом внешнеторговый оборот вырос на 13%. Традиционно Тульская область поставляет в Республику Беларусь товары металлургической и химической отраслей, продукцию пищевой промышленности.

6k3vzble2xe2eup31v84npf57hejsite.jpg

В рамках бизнес-миссии Республику Беларусь посетили 34 тульских компании из самых разных сфер. Были достигнуты договоренности о сотрудничестве. Так, например, компания «Тулажелдормаш» планирует развивать сотрудничество с Белорусской железной дорогой, а компания «Баухим» — резидент ОЭЗ «Узловая» — договорилась о кооперации с АО «Могилевхимволокно».

6thedb17g75151idx2fo092zw69k47a1.jpg

Регион регулярно закупает белорусскую продукцию машиностроения. В подведомственных учреждениях правительства Тульской области работает более 200 единиц белорусской техники.

— На сегодня уровень взаимодействия тульских и белорусских предприятий находится на ощутимом подъеме. Мы видим целесообразность в открытии представительства Тульской области в Республике Беларусь и надеемся на Вашу поддержку, — обратился Дмитрий Миляев к Александру Лукашенко.

Тульские компании ежегодно участвуют в ключевых белорусских выставках.

В выходные в Минске прошла ярмарка тульских товаропроизводителей «Сделано в Тульской области». За три дня работы ярмарки было продано порядка двух тонн тульских пряников и выпито более 1000 литров чая из тульского Царь-самовара. Гостями было отчеканено на память более 900 монет.

Спортивные связи также укрепляются: тульские и белорусские спортсмены регулярно участвуют в совместных соревнованиях и сборах как на территории Тульской области, так и в Республике Беларусь. 5 ноября в Минске пройдет волейбольный матч между командами «Тулица» и «Минчанка».

Налажены контакты в сфере культуры. Проходят обменные гастроли театров, музейные выставки и музыкальные концерты.

Дружеские отношения развиваются и на муниципальном уровне: подписаны соглашения между городами-побратимами Новомосковском и Бобруйском, Алексином и Солигорском. Более 25 лет являются побратимами Тула и Могилев.

В июне этого года в рамках XI Форума регионов России и Республики Беларусь администрацией Богородицкого района Тульской области заключено соглашение о сотрудничестве с Мостовским районным исполнительным комитетом Гродненской области.

— От лица всей Тульской области выражаю глубокую уверенность, что наше сотрудничество будет укрепляться и в дальнейшем, — заключил Дмитрий Миляев.

Губернатор также встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым.
Кроме того, Дмитрий Миляев посетил Минский автомобильный завод. Это белорусская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске большегрузных автомобилей, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники.

y2c11sw7ijpldghuygdwrh3dwbimb3a0.jpg

Также Дмитрий Миляев ознакомился с производственными площадками Минского тракторного завода, входящего в состав «МТЗ-ХОЛДИНГ». Это один из крупнейших производителей сельхозтехники в странах СНГ, поставляющий свою продукцию в более 125 стран мира. В 2025 году регион запланировал купить порядка 17 грузовых автомобилей МАЗ и 7 тракторов МТЗ.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:44 +1
Другие статьи по темам
Люди
Александр ЛукашенкоДмитрий Миляев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В октябре выдачи ипотеки в России снизились на четверть
В октябре выдачи ипотеки в России снизились на четверть
Прокуратура проверит Wildberries, Ozon и AliExpress из-за контента 18+
Прокуратура проверит Wildberries, Ozon и AliExpress из-за контента 18+
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.