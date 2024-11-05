О чем говорил Дмитрий Миляев с Александром Лукашенко в Минске

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская делегация работает в Минске с 31 октября по 6 ноября. 5 ноября состоялась встреча главы нашего региона и белорусского лидера.

— И Беларусь, и Тульская область серьезно шагнули вперед в области нашего сотрудничества. Двусторонний товарооборот за минувшие два года, несмотря ни на какие сложности, а может, благодаря этим сложностям, достиг показателя в полмиллиарда долларов. Я бы хотел, чтобы Ваша поездка привела к заметным результатам, — сказал Александр Лукашенко.

Он обозначил наиболее перспективные для развития сотрудничества отрасли и сферы: производственная кооперация, поставки пассажирской и сельскохозяйственной техники, запуск электробусов, наука и др.

— Внешнеэкономические и культурные связи Тульской области с Республикой Беларусь имеют многолетнюю историю. Правительство региона продолжает искать дополнительные инструменты и сферы взаимодействия, — отметил Дмитрий Миляев.

Стабильно растет интерес предприятий региона к белорусскому рынку. Экспорт тульских товаров в Республику за 8 месяцев 2024 года увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом внешнеторговый оборот вырос на 13%. Традиционно Тульская область поставляет в Республику Беларусь товары металлургической и химической отраслей, продукцию пищевой промышленности.

В рамках бизнес-миссии Республику Беларусь посетили 34 тульских компании из самых разных сфер. Были достигнуты договоренности о сотрудничестве. Так, например, компания «Тулажелдормаш» планирует развивать сотрудничество с Белорусской железной дорогой, а компания «Баухим» — резидент ОЭЗ «Узловая» — договорилась о кооперации с АО «Могилевхимволокно».

Регион регулярно закупает белорусскую продукцию машиностроения. В подведомственных учреждениях правительства Тульской области работает более 200 единиц белорусской техники.

— На сегодня уровень взаимодействия тульских и белорусских предприятий находится на ощутимом подъеме. Мы видим целесообразность в открытии представительства Тульской области в Республике Беларусь и надеемся на Вашу поддержку, — обратился Дмитрий Миляев к Александру Лукашенко.

Тульские компании ежегодно участвуют в ключевых белорусских выставках.

В выходные в Минске прошла ярмарка тульских товаропроизводителей «Сделано в Тульской области». За три дня работы ярмарки было продано порядка двух тонн тульских пряников и выпито более 1000 литров чая из тульского Царь-самовара. Гостями было отчеканено на память более 900 монет.

Спортивные связи также укрепляются: тульские и белорусские спортсмены регулярно участвуют в совместных соревнованиях и сборах как на территории Тульской области, так и в Республике Беларусь. 5 ноября в Минске пройдет волейбольный матч между командами «Тулица» и «Минчанка».

Налажены контакты в сфере культуры. Проходят обменные гастроли театров, музейные выставки и музыкальные концерты.

Дружеские отношения развиваются и на муниципальном уровне: подписаны соглашения между городами-побратимами Новомосковском и Бобруйском, Алексином и Солигорском. Более 25 лет являются побратимами Тула и Могилев.

В июне этого года в рамках XI Форума регионов России и Республики Беларусь администрацией Богородицкого района Тульской области заключено соглашение о сотрудничестве с Мостовским районным исполнительным комитетом Гродненской области.

— От лица всей Тульской области выражаю глубокую уверенность, что наше сотрудничество будет укрепляться и в дальнейшем, — заключил Дмитрий Миляев.

Губернатор также встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым.

Кроме того, Дмитрий Миляев посетил Минский автомобильный завод. Это белорусская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске большегрузных автомобилей, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники.

Также Дмитрий Миляев ознакомился с производственными площадками Минского тракторного завода, входящего в состав «МТЗ-ХОЛДИНГ». Это один из крупнейших производителей сельхозтехники в странах СНГ, поставляющий свою продукцию в более 125 стран мира. В 2025 году регион запланировал купить порядка 17 грузовых автомобилей МАЗ и 7 тракторов МТЗ.