Тулячка взяла золото на чемпионате мира по гребле

На Филиппинах завершился чемпионат мира по гребле на лодках класса «Дракон». Медали оспаривали более 1400 спортсменов из 24 стран.

3 ноября спортсменка Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Елизавета Струтина в составе национальной сборной завоевала золотую медаль на дистанции 2000 метров. Россиянки опередили экипаж хозяек чемпионата более чем на 10 секунд, финишировав со временем 09:23.16.

Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тульскую спортсменку со значимой победой.

«Вы достойно представили Тульскую область в составе сборной России, продемонстрировали твердый характер и волю к победе, помогли нашей команде добиться успеха на международном уровне. Уверен, что талант, целеустремленность и мастерство будут и впредь помогать Вам в профессиональной карьере. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!» - отметил Дмитрий Миляев.

Спортсменку подготовили тренеры Сергей Рассыхатский и Олег Чертов.