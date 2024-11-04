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Тулячка взяла золото на чемпионате мира по гребле

Тулячка взяла золото на чемпионате мира по гребле

На Филиппинах завершился чемпионат мира по гребле на лодках класса «Дракон». Медали оспаривали более 1400 спортсменов из 24 стран.

3 ноября спортсменка Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Елизавета Струтина в составе национальной сборной завоевала золотую медаль на дистанции 2000 метров. Россиянки опередили экипаж хозяек чемпионата более чем на 10 секунд, финишировав со временем 09:23.16.  

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Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тульскую спортсменку со значимой победой.  

«Вы достойно представили Тульскую область в составе сборной России, продемонстрировали твердый характер и волю к победе, помогли нашей команде добиться успеха на международном уровне. Уверен, что талант, целеустремленность и мастерство будут и впредь помогать Вам в профессиональной карьере. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!» - отметил Дмитрий Миляев.  

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Спортсменку подготовили тренеры Сергей Рассыхатский и Олег Чертов.

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