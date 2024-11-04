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Волонтеры поздравили туляков с Днём народного единства

Волонтеры поздравили туляков с Днём народного единства

Активисты организовали в Туле праздничные мероприятия.

Праздник для военнослужащих

В честь Дня народного единства добровольцы побывали в военном госпитале на улице Советской в Туле. Здесь располагается ФГУ «39-й Отдельный медицинский отряд (аэромобильный) воздушно-десантных войск», где проходят лечение участники спецоперации.

Волонтеры уже не первый раз посещают это учреждение и благодарят российских военнослужащих за защиту нашей Родины.

Также в рамках акции «Спасибо врачам» выражают признательность медикам, персоналу госпиталя за спасенные жизни солдат и офицеров.

Совместно с депутатом Тульской городской Думы, руководителем аппарата регионального отделения МГЕР Павлом Астафьевым активисты МГЕР и «Волонтерской роты» поблагодарили бойцов и медицинских работников за их труд, исполнили композиции, сочиненные представителем «Молодой Гвардии» Матвеем Степиным и передали тульские пряники.

«В рамках празднования Дня народного единства сегодня мы поздравили военнослужащих, проходящих курс лечения и реабилитации после полученных ранений в ходе проведения специальной военной операции. Для них мы привезли сладкие угощения, поздравительные плакаты и спели патриотические песни. Конечно же, мы не забыли о военных медиках, которые также отправляются в зону проведения СВО, чтобы оказывать помощь нашим военнослужащим. И сегодня эта акция направлена на то, чтобы поздравить их с праздником всех граждан, патриотов нашей любимой страны», — отметил прокомментировал Павел Астафьев.

 

...и для старшего поколения

4 ноября на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» в Тульской области активисты «Молодой Гвардии» организовали праздник для представителей старшего поколения. Для всех гостей был организован творческий мастер-класс по изготовлению из ниток и ткани куклы «Благополучницы». Этот оберег приносит успех и дарит хорошее настроение.

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Далее состоялся концерт с народными песнями и танцами. Звучали русские частушки, артисты исполняли цыганские танцы. Также для гостей мероприятия была подготовлена выставка творческих.

Участников праздника приветствовали депутаты Тульской городской Думы Ирина Рублевская и Павел Астафьев. Павел Астафьев передал благодарственную грамоту от секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Воробьева Привокзальному отделению Союза пенсионеров, с которым налажено сотрудничество в рамках партпроекта «Старшее поколение». Ирина Рублевская вручила благодарность коллективу муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговая система» — цыганскому ансамблю «ЛУЛУДИ».

Единороссы передали гостям теплые пожелания и поздравления. 

В завершении встречи для представителей старшего поколения было организовано чаепитие, где в дружеской и уютной обстановке они пообщались на тему праздника и дальнейшего участия в мероприятиях Штаба. 

«Сейчас Россия идет по пути единения, сплочения, это очень важно для нас, для нашей страны. Мы должны помнить свои традиции и культуру, передавать эти знания, славную историю страны подрастающему поколению», — прокомментировала Ирина Рублевская. 

«Сегодняшний день — это праздник патриотизма, уважения, единства и взаимопомощи. Важно помнить и приумножать культурное наследие Родины, ценить традиции и заботиться о будущем нашего многонационального государства, — сказал Павел Астафьев.

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