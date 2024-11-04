В школах и детсадах введут утренние фильтры после массовых сообщений о случаях вируса Коксаки

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В связи с появившейся информацией о том, что в регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах. Фильтры соответствии с действующими нормативно-правовыми актами являются обязательными в период сезонного подъема заболеваемости, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Утренние фильтры включают в себя проверку на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов. Если ребенок имеет признаки болезни, его изолируют до полного выздоровления.

Роспотребнадзор обращает внимание родителей, чей ребенок имеет клинические признаки болезни, нужно немедленно обратиться в медучреждение.

справка

Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки.

Инфицирование вирусами Коксаки А, как правило, проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангиной (появлением пузырьков на слизистой оболочке полости рта и на миндалинах), конъюнктивитом, склеритом, диареей, возможно развитие менингита. Вирусы Коксаки В чаще поражают сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи. Большинство заболевших — дети до 15 лет.

Всем известная комбинация симптомов «рука-нога-рот» может быть вызвана вирусами Коксаки А5, А9, А10, А16, В1, В3. В соответствии с названием, у пациентов обнаруживают болезненные пузырьки в полости рта, на задней стенке горла, на ладонях и подошвах стоп, реже — на задней поверхности голеней, бедер, ягодиц. Высыпания становятся заметны обычно через 1-2 дня после появления первых симптомов, не отличающихся от большинства ОРВИ, — повышения температуры тела, ломоты и болей в мышцах, головной боли, першения в горле. Коксаки В (6 типов) — вызывают воспаление сердечной мышцы, печени, что сопровождается головными болями, болями в животе, лихорадкой, которые могут длиться до 20 дней. Один и тот же серотип может передаваться от одного человека к другому с развитием разной симптоматики.

Роспотребнадзор напоминает: для профилактики заболевания необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, фрукты и овощи мыть бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций. В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ситуация на строгом контроле Роспотребнадзора.