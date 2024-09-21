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«ТЗМС» проиграл дебютный матч чемпионата России по футзалу: фоторепортаж

«ТЗМС» проиграл дебютный матч чемпионата России по футзалу: фоторепортаж

Первый блин вышел комом, но все победы еще впереди.

Сегодня, 21 сентября, в УСК «Новое поколение» состоялось знаковое событие для тульского мини-футбола. Команда «ТЗМС» сыграла первую игру в рамках Высшей лиги чемпионата России по футзалу.

К сожалению, первый блин вышел комом и туляки проиграли более опытным соперникам — «Торпедо-2» из Нижнего Новгорода. Упорный матч закончился победой торпедовцев со счётом 7:3.

У туляков забитыми мячами отметились Виталий Лупаков, Никита Кострюков, Кирилл Шмидгаль. Гости ответили хет-триком Дениса Аширова, дублем Николая Смирнова и голами Алексея Волковского и Артема Мамаева. 

— К сожалению, мы были в ограниченном составе сегодня. В первом тайме игрок получил красную карточку вдобавок. В первой половине встречи мы были конкурентноспособны, но перерыв нам не пошел на пользу. Мы «забыли» выйти из раздевалки и на контратаках пропустили несколько мячей. Вообще, пожалуй, почти все мячи соперников сегодня получились из-за наших ошибок. Во втором туре постараемся минимизировать их количество. Несмотря на результат, хочу поздравить своих ребят с дебютом на таком высоком уровне, — прокомментировал результат матча главный тренер ТЗМС Максим Горбунов. 

Во втором туре «ТЗМС» дома сыграет против коллектива «Саратов-Волга». Игра состоится 28 сентября в УСК «Новое поколение» в 15.00.

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