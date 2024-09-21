Погода 22 сентября: в Туле без дождя и до +18°С

В воскресенье, 22 сентября, в Тульской области сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха +13…+18°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
Атмосферное давление немного выше нормы.
В воскресенье, 22 сентября, в Тульской области сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха +13…+18°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
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