  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода 22 сентября: в Туле без дождя и до +18°С - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода 22 сентября: в Туле без дождя и до +18°С

Погода 22 сентября: в Туле без дождя и до +18°С

Атмосферное давление немного выше нормы.

В воскресенье, 22 сентября, в Тульской области сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха +13…+18°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 09:00 +6
Другие статьи по темам
Событие
погода в Туле
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Арсенал» сыграл вничью с «Балтикой» и продлил беспроигрышную серию до 11 матчей
«Арсенал» сыграл вничью с «Балтикой» и продлил беспроигрышную серию до 11 матчей
«ТЗМС» проиграл дебютный матч чемпионата России по футзалу: фоторепортаж
«ТЗМС» проиграл дебютный матч чемпионата России по футзалу: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.