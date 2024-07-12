Деспот – это навсегда. С кем «Арсенал» будет начинать новый сезон?

Фото Алексея Пирязева.

Получается, что на первую игру сезона тульская команда может выставить только дублеров и тех, кто играл за Тулу в прошлом чемпионате.

Похоже, из всех возможных вариантов развития событий оптимизм вызывает только реалистический – прилетят инопланетяне и как-то с Деспотовичем по-своему договорятся. Фантастический вариант, что это сможет сделать клуб, выглядит сомнительнее. Год он бесцельно, еще при прежнем руководстве, протирал скамейку запасных, год, как контракт разорван досрочно, а история все тянется. Да еще в самым невыгодном для сегодняшнего руководства клуба свете. Дурацкий контракт заключали одни, а расплачиваются за него другие. Все это кажется уже затянувшейся дурной шуткой, футбольным камеди-клабом. Даже у крепостных крестьян был когда-то Юрьев день; у нас, похоже, шансов избавиться от наследия лучшего из президентов футбольных клубов и форварда уровня «Зенита» практически нет.

На самом деле главное, чего хочется от этой трагикомедии с Деспотовичем в главной роли – понимания, что происходит, хотя бы в каком-то приближении.

Если у Деспота была личка четыре миллиона в месяц, то откуда набралось 170 за два года неустойки?

Это соответствует действительности? Ведь как бездарно ни составляй договор, но сделать его таким образом, что человека уже второй год в клубе нет, президента, который с ним заключал контракт, тоже нет, а футболисту по-прежнему платят немалый оброк, невозможно.

Дело Деспотовича горит не первый сезон. В прошлом году «Арсенал» также был на грани бана за долги перед ним. Тогда ситуацию разрешили, и в течение всего сезона никаких явных угроз в адрес клуба не поступало, значит долги каким-то образом гасились. Простая логика подсказывает, что муссируется сейчас изначальная сумма, которую в виде неустойки за свой редкий по значимости гол с пенальти за всю карьеру в Туле Деспотович хотел. Потом стороны вошли в переговоры, на чем-то порешили.

В футболе вообще принято оперировать серьезными суммами, иначе как-то не по-пацански. Вон Дзюба, вырвавшись на свободу со скамейки запасных в «Локомотиве», тоже сейчас себе ищет команду с получкой в семь лямов в месяц. А уж за сколько договорится – это другой вопрос.

Если бы несколько дней назад грозила какая-то реальная опасность от незавершенных расчетов с Деспотовичем, наверное, клуб поспешил заявить часть новичков хотя бы на прошлой неделе. И опять же не было бы полутора десятков приглашенных. Команда спокойно готовилась к сезону по своему плану. Но что-то вдруг случилось.

Все-таки есть еще надежда на то, что в связи с нынешней непростой политической ситуацией, просто возникли какие-то непонятки, которые факсами, разговорами по скайпу или чему там теперь, пытаются сейчас оперативно решить. Хочется быть оптимистом. Наверное, даже решат.

Но когда возникла такая катастрофа, да еще ославившая Тулу на всю страну, клубу надо вести себя уважительнее к тем, кто за него переживает.

Публиковать в своих соцсетях не никому не нужные в данный момент «мощные репортажи с тренировки», а выступить с неким, хотя бы формальным разъяснением ситуации. Обнадежить, если видят оптимистичный финал истории. Просто из уважения к тем, кто ходит на стадион или следит за новостями об «Арсенале». Вспомнить то есть, что вообще-то футболисты играют для болельщиков, за которыми в Туле закреплен 12-й номер. Формально они часть команды. И как часть команды хотят понимать, что в любимом клубе происходит.

Другое дело, понять, что в клубе происходит, кто там чем управляет, и управляет ли вообще, практически невозможно. Год назад вроде бы появился генеральный директор. Неосмотрительно заявил, что в Туле надо строить новый стадион; понял, что полез не в свое дело, и больше за целый год не сказал ни слова. Сделал, похоже, ровно столько же, сколько сказал, поскольку никто и не заметил, что в «Арсенале» не стало генерального директора.

О том, что генеральным директором теперь вроде как стал Валерий Гриньковский, догадались только самые внимательные болельщики – по поздравлению Валерия Львовича на ресурсах клуба с днем рождения.

А ведь в конце сезона, еще при Зотове, в Туле работы хватало.

Неожиданно выяснилось, что надо заниматься не только долгами Деспотовича, но и стадионом.

За год, даже когда зимой укреплялись под вероятную борьбу за Премьер-лигу, на стадионе не было сделано ничего. На чудо, что ли, надеялись? Даже после того, как прозвучал первый звоночек, и «Арсеналу» было запрещено проводить первую весеннюю игру на своем стадионе, никаких быстрых выводов не последовало.

Вот, кстати, и ответ на вопрос о том, как могло случиться то, что происходит сейчас. Пока гром не грянет, в «Арсенале» к нему не готовы. Стадион к проведению переходных матчей не соответствовал, но так случилось, что пришлось этим заниматься. Выкрутились. Но опять же о том, каких ждать результатов, ничего не известно. Когда эти ремонтные работы закончатся, сколько зрителей будет допущено на первый матч, когда разрешенная вместимость увеличится – это все вопросы без ответов, недостойные для нашего сведения.

Сейчас будет крамольный тезис. Невозможно представить, чтобы при президентстве Гурама Аджоева случилось нечто подобное.

Но при президентстве начального периода работы в «Арсенале», когда надо было показать товар лицом. И клуб работал с максимальной отдачей, практически безошибочно. Вспомним хотя бы первую селекцию при Аджоеве – практически все новички внесли свой вклад в то, что «Арсенал» сохранил место в Премьер-лиге. Но прошло какое-то время, и Аджоев-организатор превратился в Антиаджоева, а система аренды молодых и перспективных заменилась на заключение странных договоров с футболистами и странного разрыва контрактов с ними же.

Пускать деньги на ветер в связи с досрочным расторжением дорогостоящих контрактов с теми игроками, которых еще накануне представляли как спасителей, начали еще тогда. Фамилий предостаточно – Бурлак, Новосельцев. Максим Беляев год числился в клубе, получая зарплату, не захотел идти на компромисс. А кто бы пошел, видя перед собой пример Деспотовича. Конечно, можно было бы оставить Деспота до конца оговоренного срока, как предлагают некоторые, но гонять все это время как сидорову козу, чтобы стал сговорчивее. Но тогда команду «упал – отжался» рядом с ним должны были выполнять и те, кто все эти контракты придумывал. Тяжело бороться с тяжким наследием царского режима. Долги в таких случаях обычно еще долго дают о себе знать.

Хочется уже забыть эту фамилию – Деспотович, оставить ее только для дурного футбольного анекдота. Хотя в историю с этой историей «Арсенал», похоже, влип навсегда.