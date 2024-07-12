В Щекино в пруду утонул мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Погибшему было 54 года.

Сегодня, 12 июля, из пруда на улице Паровозной в Щекино водолазы областной поисково-спасательной службы вытащили тело 54-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В ведомстве подчеркнули, что этот водоем не оборудован для купания.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Отметим, что с начала сезона в Тульской области утонули уже 13 человек. Среди них — двое детей. Основная причина гибели — купание в необорудованных местах.

Myslo составил карту мест, где чаще всего тонули купальщики. Ее можно посмотреть по ссылке.