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В Щекино в пруду утонул мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Щекино в пруду утонул мужчина

Погибшему было 54 года.

Сегодня, 12 июля, из пруда на улице Паровозной в Щекино водолазы областной поисково-спасательной службы вытащили тело 54-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В ведомстве подчеркнули, что этот водоем не оборудован для купания.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. 

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Отметим, что с начала сезона в Тульской области утонули уже 13 человек. Среди них — двое детей. Основная причина гибели — купание в необорудованных местах.

Myslo составил карту мест, где чаще всего тонули купальщики. Ее можно посмотреть по ссылке.

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ТулаЩекино
 

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