В Туле проходит Межрегиональный турнир по каратэ

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов из 25 регионов России.

В многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» проходит VIII Межрегиональный турнир по всестилевому каратэ, приуроченный к 79-ой годовщине Победы в ВОВ.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев отметил, что по инициативе Алексея Дюмина в регионе появился такой современный центр единоборств, как «Тула-Арена». Работа по развитию спортивной инфраструктуры будет продолжена.

--- Всестилевое каратэ расширяет свою географию и становится все более массовым и популярным видом единоборств в Тульской области. Это результат наших совместных усилий. Желаю участникам соревнований стойкости, достойных выступлений и честных побед, - сказал министр.

Соревнования проводятся в Тульской области уже в восьмой раз, в них участвуют более 500 спортсменов из 25 регионов России, в том числе ДНР, ЛНР, Запорожской области. Победители и призеры получат медали, грамоты и призы. Турнир завершится 9 июня.