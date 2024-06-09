На ул. Оборонной изменится организация движения

Это будет сделано для увеличения пропускной способности перекрёстка с ул. Некрасова.

Первый заместитель главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев проверил ход ремонта дорог и содержание улично-дорожной сети. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на Щекинском шоссе укладывают асфальт и бордюры, а на ул. Дм. Ульянова обустраивают ливневку.

По ряду объектов проводится ямочный ремонт. Работы ведутся с использованием горячей асфальтобетонной смеси и методом пневмонабрызга. За минувшую неделю рабочие залатали ямы на Хомяковском шоссе, проезде Энергетиков, в д. Журавка, Козлова Засека.

Запланированы работы на подъездной дороге к д. Малевка, а такж по адресам: ул. Герцена, д. 50/50а, ул. Комсомольская, д. 226, пересечение ул. Демьянова и ул. Перекопской, ул. Болдина, д. 112, и ул. Новомосковская, д. 5.

Дмитрий Ярцев поручил провести работы по организации регулируемых пешеходных переходов на пересечении улиц Кутузова и Волкова. А на перекрёстке ул. Оборонной и ул. Некрасова для улучшения пропускной способности будет изменена организация дорожного движения.