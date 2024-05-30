Сюрпризы Сторожука. Как «Арсенал» победил в Нижнем Новгороде

фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Но важно, что в первой части двухматчевого раунда он показал себя командой, которая безусловно заслуживает повышения. 2:1 в пользу «Арсенала» – справедливый итог матча в Нижнем Новгороде.

Началось все так, словно предыдущая стыковая игра между «Уралом» и «Акроном» не заканчивалась, команда первой лиги на «А» продолжала забивать. Только уже не «Акрон», а «Арсенал». Шутки шутками, но для представителя турнира рангом выше, куда игроки, тренеры набираются под более конкурентную игру, с более высокими гонорарами, иными задачами, зевнуть навес с углового уже на второй минуте – это нонсенс.

Резонно возникает вопрос – а Нижний вообще к этому матчу как готовился? Так же, как комментаторы этой игры в федеральном телеэфире, которые очевидно импровизировали с листа, совершенно не имея представления об одной из команд и даже путаясь в событиях? Ведь первое, о чем можно прочитать из подборок по «Арсеналу» – то, что эта команда любит начинать матч агрессивно, стараясь забить с первых минут. Так и получилось. Неожиданно для соперника, судя по всему, получилось.

Помнится, за несколько дней до матча главный тренер «Пари НН» Саша Илич сетовал на то, что о сопернике имеет мало сведений. Но только и Сторожук, который имя соперника узнал в ту же субботу, что и Илич, имел время вволю поизучать соперника лишь во время автобусного путешествия из Тулы в Нижний Новгород. У Илича, по-видимому, хватало забот и без того. Он и свою-то команду еще плохо знает, поскольку принял ее только в начале мая. Начав с нулевой ничьей со «Спартаком», уверенно довел свою команду до зоны затопления и теперь надо спасаться здесь и сейчас, срочно выстраивая то, что в принципе плохо работает.

Не зря пропущенные своей командой мячи Илич даже внятно прокомментировать не смог. По поводу первого сказал, что для него такое недопустимо, а по поводу второго – не понимает, как такое возможно. Справедливости ради, мы тоже не понимаем. По ходу сезона никогда такого не было, и вдруг опять – в одном матче «Арсенал» решает исход матча после подач с углового и ударов головой. Два навеса, и оба как в шар в бильярдную лузу. Лукавил Александр Сторожук, говоря, что у него нет времени серьезно подготовиться к сопернику. Готовился, нашел чем удивить.

Но, конечно, игра не была такой простой, как это может показаться по счету. Как бы плохо Нижний ни играл в чемпионате, но это пока еще команда из другого мира, которая привыкла играть в иных реалиях, где все делается быстрее. Быстрее принимаются решения, быстрее расстаются с мячом, быстрее думают. В качестве примера вспомним ответный мяч в ворота «Арсенала», который состоялся после того, как соперник где-то в центре поля завладел мячом. Немедленно атака сместилась на противоположный фланг и последовал тот самый прострел, после которого Ботака неудачно принял мяч, и он отлетел в свои ворота. В турнире первой лиги в подавляющем большинстве случаев такая потеря ни к чему серьезному не привела бы. А вот соперники из Премьер-лиги такие ошибки не прощают.

Игроки «Арсенала» долго к этому футболу примерялись, привыкали, что соперник действует акцентированнее, быстрее в каких-то ключевых эпизодах. И в ответной игре, когда на карту будет поставлено совсем всё, наверняка постарается реализовать именно этот свой козырь. Опыт – его сложно прогулять. Тем более, что для большинства игроков тульской команды это первые в жизни поединки такого уровня.

Здорово провел этот матч Никита Кокарев. В нескольких моментах он по-настоящему выручил, парировав очень сложные мячи, надежно играл на выходах. Даже на удар Ботаки успел среагировать, но по собственным воротам обычно бьют наверняка – в мертвые зоны, откуда не достать.

Вообще Ботака проводит фантастическую весну. В стыковые матчи «Арсенал» пролез во многом его усилиями, бойцовскими и лидерскими качествами. Да, из песни слова не выкинешь, катастрофа в Химках случилась после его неудачной откидки вратарю. Но вспомним, что в чумовом матче с «Аланией» он сравнял счет на последней минуте. Забил один из голов в стартовой весенней игре с «Черноморцем». А в Москве с «Родиной» его подключение привело к тому самому неоднозначному голу Баркова, который фактически окончательно отцепил «Родину» от заветного четвертого места.

В игре с «Пари-НН» рикошет, конечно, вышел дурацкий. В этой ситуации принять мяч вообще было сложно. Тем более стоя лицом к воротам, и не понимая при этом насколько далеко от тебя игрок соперника за спиной. Но Ботака после этого не поплыл, и сотворил очередной свой весенний гол-шедевр, происхождение которого Саша Илич даже не смог понять.

Едва ли не впервые в этом сезоне мы увидели настолько практичного Сторожука. Его принцип играть от себя, в атакующий футбол ошеломил на старте соперника и принес эффект. Наверное, Нижний ожидал более осторожный футбол. Но когда пошли предупреждения, Сторожук тут же принялся резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Вместо получившего желтую карточку Ботаки вышел Ндука, а предупрежденного Шевченко заменил Левин. Может, конечно, так совпало, но очень вряд ли. Ботаку заменили в перерыве, а Левин вышел на 55-й минуте. Так рано – через десять минут после перерыва Сторожук во втором тайме замены не делает. И ключевых игроков обороны без явных предпосылок в паузе с первого на второй тайм не меняют. Но когда на карту поставлено очень многое главный тренер решил исключить любые судейские казусы, когда желтая карточка совершенно случайно может перерасти в красную.

«Арсенал» играл на результат. Очень интересно было оценить, насколько готов к Премьер-лиге наш титульный бомбардир – Джонатан Окоронкво. Очевидно было, что большого пространства, как он любит, в этой игре ему не дадут, и значит, придется выжимать максимум из полумоментов. С лидерами первой лиги у него это получалось не очень. С Махачкалой Джонатана вовсе не было видно; впрочем, как и всех других игроков тульской атаки. С «Химками», «Родиной» тоже не удалось выбраться из-под жесткого прессинга. Бдительно следили за Джонатаном и на стадионе в Нижнем. При этом два своих коронных момента Окоронково создал. В первом тайме он выиграл борьбу у защитника и головой с близкой дистанции переправлял мяч в ворота – надежен был Нигматуллин. Кстати, кто-то обратил внимание, что и этот удар, и в моментах с голами игроки «Арсенала» наносили акцентированные удары головой, не в надежде на удачный отскок. И передачи под гол шли такие же, чтобы партнер исполнил удар с максимальной эффективностью.

Ну а второй эпизод с участием Окоронкво, конечно, мы будем обсуждать до самой субботы, пока не начнется ответный матч в Туле. Окоронкво выиграл, как он это умеет, силовую борьбу у защитника, и в одиночестве, оставив расстроенного игрока соперника лежать на поле, помчался к воротам. Чтобы понимать. Габариты Окоронкво – 172 см роста, 72 кг веса. У проигравшего борьбу Гоцука, столпа обороны Нижнего, 194 см роста, 85 кг веса. Поди такого не то что урони, а хотя бы сдвинь с места. Тем не менее Джонатан оставил матерого оппонента не у дел, и оставалось только правильно распорядиться мячом. По центру, под передачу, бежал на подмогу Коротков. Получив пас, он забивал бы уже в пустые ворота. Однако набравший ход Окоронкво уже пёр вперед танком, попробовал перекинуть вратаря, однако Нигматуллин своей длинной рукой успел среагировать и мяч отбить.

Не будем строги в этом эпизоде, хотя третий гол и был бы очень кстати. Действуй Окоронкво в иной манере, вряд ли бы забил свои семнадцать мячей в чемпионате. Нападающий должен уметь быть жадным.



Вот говорят, что главный тренер «Пари-НН» еще плохо знает российский футбол, потому ему трудно. Но разве «Арсенал» в этом матче играл в некий «российский» футбол? Да нет. Он просто играл в футбол, хорошо играл, итог чего – победа 2:1. Конечно, в ответном матче будет сложно. Нижнему, который уже объявил о приглашении Дзюбы, деваться некуда. В первую лигу, что ли, его с собой брать? Так что пока сделана лишь половина дела. Ждем вторую.

«Пари НН» – «Арсенал» – 1:2 (1:2).

Голы: Кайнов (2) – 0:1, Ботака-Иобома (8, в свои ворота) – 1:1, Ботака-Иобома (33) – 1:2.

«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Александров (Трошечкин, 68), Боженов (Шнапцев, 68), Гоцук, Стаматов, Каккоев, Калинский, Кучаев (Кутателадзе, 61), Ермаков, Зе Турбо (Карапузов, 68).

«Арсенал»: Кокарев, Большаков, Ботака-Иобома (Ндука, 46), Суханов, Коротков (Барков, 83), Шевченко (Лёвин, 55), Макаров, Гелоян (Лайкин, 90), Попов, Кайнов, Окоронкво.

Предупреждены: Калинский, Гоцук, Каккоев – Ботака-Иобома, Шевченко.



Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



29 мая. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

