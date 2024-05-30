Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Фото из архива Myslo.

Ей было 53 года.

Обаятельная, красивая и талантливая Анастасия Заворотнюк стала знаменитой в 2004 году, сыграв Вику Прутковскую в сериале «Моя прекрасная няня». Потом были яркие работы в кино, всевозможные телешоу, роман с Сергеем Жигуновым, громкое расставание с ним и новое замужество – избранником Насти стал фигурист Пётр Чернышёв.

Анастасию Заворотнюк знали и очень любили. Она была родной, своей!

В 2015 году после долгого перерыва актриса снова вышла на театральную сцену, и случилось это в Туле. Наше интервью с актрисой ЗДЕСЬ.

А через четыре года Анастасии Заворотнюк поставили страшный диагноз - рак мозга. Почти шесть лет актриса боролась с болезнью, но та оказалась сильней...

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь с 29 на 30 мая 2024 года.