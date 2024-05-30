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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Фото из архива Myslo.

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Ей было 53 года.

Обаятельная, красивая и талантливая Анастасия Заворотнюк стала знаменитой в 2004 году, сыграв Вику Прутковскую в сериале «Моя прекрасная няня». Потом были яркие работы в кино, всевозможные телешоу, роман с Сергеем Жигуновым, громкое расставание с ним и новое замужество – избранником Насти стал фигурист Пётр Чернышёв.

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Анастасию Заворотнюк знали и очень любили. Она была родной, своей! 

В 2015 году после долгого перерыва актриса снова вышла на театральную сцену, и случилось это в Туле. Наше интервью с актрисой ЗДЕСЬ

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А через четыре года Анастасии Заворотнюк поставили страшный диагноз - рак мозга. Почти шесть лет актриса боролась с болезнью, но та оказалась сильней...

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь с 29 на 30 мая 2024 года. 

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Автор:
сегодня, в 09:19 0
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