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«Арсенал» приостановил онлайн-продажу билетов на матч с «Пари НН» из-за «перекупов»

«Арсенал» приостановил онлайн-продажу билетов на матч с «Пари НН» из-за «перекупов»

Об этом сообщает пресс-служба ПФК.

Накануне мы писали, что на матч «Арсенал» — «Пари НН» пустят ограниченное количество болельщиков. А уже сегодня пресс-служба клуба опубликовала информацию о том, что онлайн-продажа билетов приостанавливается:

— ПФК «Арсенал» приостанавливает онлайн-продажу билетов на матч «Арсенал» — «Пари НН». Это связано с массовой скупкой билетов компаниями, которые занимаются в том числе незаконным распространением и перепродажей. Купить билеты можно в кассах Центрального стадиона.

Режим работы касс: с 13.00 до 19.00. В день матча — с 11.00 до 19.00.

Сюжет: Арсенал
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