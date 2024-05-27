Сейчас в продаже осталось 2302 билета.

1 июня тульский «Арсенал» сыграет ответный стыковой матч против «Пари НН» за право выхода в РПЛ. Первая игра, напомним, состоится 29 мая в Нижнем Новгороде.

По информации Myslo, на матч пустят 4997 человек. Именно такому количеству болельщиков разрешено присутствовать на Центральном стадионе по действующей сейчас лицензии, несмотря на то, что домашняя арена туляков вмещает порядка 20 000 зрителей.

В пресс-службе «Арсенала» отметили, что владельцы абонементов смогут посетить матч против «Пари НН» бесплатно. В настоящий момент в продаже осталось 2302 билета.