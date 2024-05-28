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Туляк организовал подпольный игорный клуб в центре Тамбова

Туляк организовал подпольный игорный клуб в центре Тамбова

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Тамбове 53-летний житель Тульской области обвиняется в организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Следствием установлено, что с апреля по май 2023 года обвиняемый организовал и проводил азартные игры в арендованном помещении на улице Базарной. Игры проходили в режиме реального времени через интернет. Незаконная деятельность была пресечена правоохранителями в мае прошлого года.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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