Будет ли лицензирован стадион «Арсенал»?

Фото Алексея Пирязева.

Самым актуальным вопросом после победной игры с «Акроном» стала ситуация со стадионом «Арсенал».

Получит ли он лицензию РФС для проведения стыковых игр и матчей чемпионата России в Премьер-лиге?

Главный тренер тульской команды «Александр Сторожук на послематчевой пресс-конференции сказал, что дело игроков — играть в футбол, а дальше пусть решает руководство.

По информации нашего источника в «Арсенале», клуб предпринимает все возможное для получения лицензии. Шансы на ее получение еще не потеряны. Все решится, когда в Тулу на этой неделе прибудет очередная комиссия.

Примерно то же заявил в эфире «Матч ТВ» и генеральный директор клуба Александр Зотов: «Мы работаем над этим вопросом, и работа ведется колоссальная. Очень хочу, чтобы Тула получила возможность сыграть в стыковых матчах».