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Будет ли лицензирован стадион «Арсенал»?
Фото Алексея Пирязева.

Будет ли лицензирован стадион «Арсенал»?

Самым актуальным вопросом после победной игры с «Акроном» стала ситуация со стадионом «Арсенал».

Получит ли он лицензию РФС для проведения стыковых игр и матчей чемпионата России в Премьер-лиге?

Главный тренер тульской команды «Александр Сторожук на послематчевой пресс-конференции сказал, что дело игроков — играть в футбол, а дальше пусть решает руководство. 

По информации нашего источника в «Арсенале», клуб предпринимает все возможное для получения лицензии. Шансы на ее получение еще не потеряны. Все решится, когда в Тулу на этой неделе прибудет очередная комиссия.

Примерно то же заявил в эфире «Матч ТВ» и генеральный директор клуба Александр Зотов: «Мы работаем над этим вопросом, и работа ведется колоссальная. Очень хочу, чтобы Тула получила возможность сыграть в стыковых матчах».

Сюжет: Арсенал
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сегодня, в 08:00 −1
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