C начала года более двух тысяч тульских семей получили единовременное пособие при рождении ребенка

Фото из архива Myslo.

С начала 2024 года в Тульской области 2190 семей получили единовременную выплату при рождении ребенка — разовую меру поддержки, которую региональное Отделение СФР предоставляет одному из родителей. Всего на обеспечение этих целей было направлено более 52 миллионов рублей.

С 1 февраля 2024 года размер пособия составляет 24 604,30 руб. Работающим гражданам пособие предоставляется в проактивном режиме в рамках обязательного социального страхования. То есть трудоустроенным родителям не нужно самостоятельно подавать заявление для получения средств. После поступления сведений из реестра ЗАГС о регистрации факта рождения малыша Отделение СФР автоматически направит по месту работы родителя запрос на подтверждение и корректировку данных для назначения пособия. Деньги будут перечислены в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений из органов ЗАГС.

В случае когда один из родителей не работает, пособие получит работающий родитель. Если оба родителя не трудоустроены, то для оформления выплаты им необходимо подать заявление через портал Госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Тульской области. Важно сделать это в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка.

Если в семье родилась двойня, то выплата будет назначена на каждого ребенка. Пособие положено всем российским семьям независимо от уровня дохода. Получить средства также могут опекуны, усыновители или приемные родители ребенка.

За более подробной информацией об условиях предоставления единовременной выплаты вы можете обратиться к специалистам единого контакт-центра по номеру 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).