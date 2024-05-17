Что-то пошло не так. «Арсенал» сыграл 16-ю ничью в чемпионате

Фото ФК Ленинградец

С «Ленинградцем» в одноименной области «Арсенал» сыграл уже шестнадцатую ничью в сезоне. То есть каждый второй матч чемпионата с участием тульской команды заканчивается ничейным исходом. Не выигрываем, но и не проигрываем.

«Ленинградец» — «Арсенал» — 1:1 (1:1).

Голы: Кудрявцев (12) — 1:0, Гелоян (45) — 1:1.

«Арсенал»: Кокарев, Коротков (А. Суханов, 46), Вакулич, Ботака-Иобома, Большаков, Кайнов (Ндука, 67), Макаров (Барков, 23), Шевченко, Лайкин, Гелоян (Хабибов, 77), Окоронкво (Арутюнов, 77).

Предупреждены: Шепелев, Ильин.

Судья — Олег Соколов (Воронеж).

16 мая. Рощино. Стадион «Рощино-Арена».

Уже даже непонятно, какая игра интереснее — в Рощино с «Ленинградцем» или в Туле с лицензированием стадиона. Нет, в Рощино, конечно, футбол был скучный, но зато в прямой трансляции и у всех на виду. А вот что там у нас с лицензированием — никаких даже слухов нет. За исключением прозвучавшего с утра в день матча комментария исполнительного директора ФНЛ Атаманенко, что «Алания», «Арсенал» и «Тюмень» на данный момент не могут сыграть в стыках.

Список настолько странный, что позволяет усомниться, насколько упомянутый функционер владеет ситуацией в целом. Неужели «Алания» и «Тюмень» имеют хотя бы теоретические шансы на стыковые матчи? В школе авторы этого интервью учились? Три плюс три умеют складывать? И вообще, откуда взялась именно «Тюмень», а не «КАМАЗ», новороссийский «Черноморец»? Ведь шансы на повышение в этом году до Премьер-лиги у них одинаковые. Или ФНЛ все, что не касается Москвы, не интересует в принципе, а смысл своей работы видят исключительно в запретительных мерах?

Из всего этого можно сделать только один вывод: несмотря на то, что содержание этого комментария, безусловно, ввергает тульских болельщиков в грусть, никакой конкретной информации он не несет. Надо было что-то ответить, человек и ответил: «На данный момент в стыках не сыграли бы».

Поэтому главная новость относительно лицензирования сегодня такая: ничего конкретного утверждать пока нельзя. А фраза «на данный момент» дает некую перспективу на ближайшее будущее. Как пелось в одном популярном советском фильме, «Я не сказала „да“, сеньор — Вы не сказали „нет“». Потому что если бы вердикт «нет» уже принял окончательную силу, его давно бы озвучили. А то ведь правда фигня какая-то получается. Клуб, у которого есть и стадион, и болельщики, до Премьер-лиги не допускают. А клубу — скажем, «Родина», у которого ни стадиона, ни болельщиков, но есть возможность арендовать хоть «Лужники», — зеленая улица. Есть же в таком регламенте некое лукавство.

Другая приятная новость за отсутствием всех прочих в том, что «Арсенал» хоть и не подтвердил ни разу стремление попасть в стыковые матчи, но ни разу их не опроверг. Значит, какая-то работа в этом направлении ведется. Но требует она сейчас, мы все это понимаем, как минимум массы подписанных гарантий и финансовых обеспечений. Да, непросто все, и надо было решать давно, но не верится, что в Туле так просто сдадутся.

И вообще, на пресс-конференциях Сторожука давно уже нет претензий к судьям и воспоминаний о том, в каком скоротечном режиме набирался состав минувшим летом. Потому что последнее уж точно в прошлом. А в настоящем — то, что всё в своих руках. Совсем всё.

Но что-то пошло не так.

Надо отдать должное умению Александра Сторожука не просто сплотить команду, а контролировать ее даже в самых чрезвычайных ситуациях. Какие бы бреши ни пробивались в составе, футболисты бьются, выкладываются, стремятся победить, но… Пианисты этой весной играют как умеют.

Показательно, что после зимней паузы «Арсенал» не смог обыграть три худших на сегодня команды чемпионата: «Кубань», «Волгарь» и вот сейчас «Ленинградец». Причем на всех троих забил только один мяч — в минувшем туре как раз «Ленинградцу». И то, из разряда курьезных.

Но ведь должны быть какие-то этому объективные причины кроме того, что не удается реализовать свои же моменты, имея игровое преимущество? Вроде бы ключевые матчи года, а для кого-то и карьеры, но команда выглядит на поле так, словно из нее выпустили воздух. При этом не упрекнуть, что не хватает физической готовности: на финальные штурмы силы же остаются.

Предположить, что на футболистов настолько действует обстановка вокруг лицензирования стадиона и перспектив участия в стыках? Ну, может быть. С другой стороны, сомнительно, что Окоронкво в игре с «Ленинградцем» помешали реализовать хотя бы один момент мысли о том, что где-то в Туле по полю ходят чиновники из высокой комиссии. Ну нет же, правда? Вот и Сторожук после матча сказал о том, что будь Джонатан готов хотя бы на пятьдесят процентов, он один-то момент реализовал бы.

С другой стороны, а почему Окоронкво должен штамповать голы с еще большей интенсивностью, чем делает это сейчас? По сути, это его первый успешный сезон в большом футболе, в котором сошлось всё: и тренер, который знает его возможности, и выстроенная под эти возможности модель игры. И удача, которая, безусловно, сопутствовала в концовке прошлого осеннего отрезка. Но за один год стабильными игроками не становятся. Чтобы расти, надо провести на высоком уровне больше одного сезона. Джонатан тоже привыкает к своей новой роли — ответственность, спаситель команды, игрок, к которому соперники проявляют повышенное внимание. И в этом качестве сделал уже с перебором — шестнадцать забитых мячей. Двадцатилетнему парню тоже еще надо немного повзрослеть.

Просто так получилось, что в этом году именно от удачи Окоронкво зависит турнирная судьба «Арсенала». Не было его в первых весенних матчах — и все расклеилось в атаке. Наверное, в совсем каких-то решающих матчах сезона Окоронкво еще себя проявит. Но пока у него тот же кризис, как и у всей команды.

Что-то идет не так.

Главный тренер сокрушается по поводу того, что из-за травм выбыло уже семь игроков, которые выходили в стартовом составе. А с учетом того, что в Ленинградской области сейчас еще в первом тайме покинул поле из-за болевых ощущений в колене Макаров, можно уже говорить, что восемь. Такого запаса прочности у «Арсенала», который действительно переформатировался в этом сезоне на ходу, сейчас просто нет. Поэтому ищутся новые сочетания, стягиваются все возможные резервы. В концовке игры с «Ленинградцем» Сторожук произвел достаточно показательную замену атакующей линии, выпустив вместо Окоронкво и Гелояна молодежь — Хабибова и взятого зимой из «Краснодара-2» Арутюнова. Старание было, но взбодрить игроков, не очень понимающих, как взламывать оборону одной из худших команд лиги, не вышло.

Не так, все не так.

После игры оба тренера еще раз показали, что во время матча каждый из них смотрит какой-то свой, индивидуальный футбол. Главный тренер «Ленинградца» Максим Астафьев рассказал, что соперник ничего особого не создал и его команда была ближе к победе. Ишхан Гелоян в послематчевом интервью заявил, что к победе был ближе «Арсенал». Александр Сторожук дежурно поведал, что «Арсенал» доминировал. Истина, как водится, всегда в таких случаях посередине — то есть в законной ничьей.

Сторожук, кстати, посетовал еще и на то, что обе команды выглядели уставшими. У «Арсенала» сейчас действительно непростой график: три матча за полторы недели, да еще с выездом в Выборгский район Ленинградской области. Но задачу-минимум концовки сезона он все равно пока выполняет. По набранным очкам команда идет на четвертом месте, имея преимущество перед «Родиной» по дополнительным показателям. И теперь на два завершающих матча чемпионата ждем хороших новостей из лазарета. Как бы ни звучала иронически фраза, но это действительно так.