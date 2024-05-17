Новая жизнь «Дома кино»: реставрацию здания будущего филиала Политехнического музея в Туле завершат в 2025 году

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Филиал музея разместится в здании бывшего кинотеатра «Центральный», он же – «Дом кино». Это объект культурного наследия регионального значения.

Соглашение об открытии филиала Политехнического музея и ещё двух новых федеральных музеев в 2022 году подписали губернатор Алексей Дюмин и Министр культуры РФ Ольга Любимова в феврале 2022 года.

Уже сегодня Политехнический музей стал одним из участников уникальной выставки из фондов 12 ведущих национальных музеев «Тула. Музеи. Шедевры России». Она даст старт проекту «Музейное лето в Туле» и станет его ключевым событием. На ней Политех представит уникальную коллекцию микроминиатюр. Познакомиться с ней туляки и гости региона смогут в Фонде искусств с 18 мая.

Тульский филиал Политехнического музея разместится в здании бывшего кинотеатра «Центральный». Это объект культурного наследия регионального значения. Сейчас там идёт реставрация. Особое внимание уделяется сохранению архитектурных элементов здания. Открытие музея запланировано на конец 2025 года.

16 мая работы проинспектировал гендиректор Политехнического музея Дмитрий Кожанов. Он напомнил, что открытие филиала музея в Туле — один из шагов реализации проекта «Композитная долина» в рамках сотрудничества Тульской области и НИЦ «Курчатовский институт», президент которого Михаил Ковальчук возглавляет Политехнический музей.

«Филиал Политехнического музея в Туле станет многофункциональным научно-просветительским и культурным центром для жителей и гостей города всех возрастов. В основной экспозиции мы будем показывать достояние наших фондов, сформированных за более чем 150 лет. Особое внимание будет уделено научному и промышленному наследию Тульской области, её инженерной школе. Кроме того, мы сохраним преемственность места, ведь в кинотеатре „Центральный“ не только проводились кинопоказы, но и работали лекторий и читальный зал», — отметил Дмитрий Кожанов.

Одна из планируемых постоянных экспозиций носит автобиографический характер. Она расскажет об истории самого Политехнического музея. Вторая посвящена истории кинотеатра «Центральный». Там будут представлены артефакты, найденные во время реконструкции: монеты и кинопленки советской эпохи.

В музее будет работать многофункциональный зал для дискуссий, лекций, встреч с учёными, просмотра научных фильмов и других мероприятий музея.