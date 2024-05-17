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Строительство многофункционального хоккейно-спортивного центра в Новомосковске вышло на заключительный этап
Фото пресс-службы АКМ.

Строительство многофункционального хоккейно-спортивного центра в Новомосковске вышло на заключительный этап

Общая площадь помещений составляет более 5500 кв. м.

Основные строительные работы закончены. Идут отделочные работы внутренних помещений, комплектация тренажёрного и игровых залов, а также работы по благоустройству прилегающей территории.

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Уже смонтирована бросковая зона на восемь коридоров, уложено паркетное покрытие общеигрового, хореографического залов и зала общей физической подготовки. Уложено современное амортизирующее покрытие в тренажёрном зале.

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В сезоне-2024/2025 юные хоккеисты из Новомосковска смогут оттачивать свои навыки в современном спортивном центре.

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