Строительство многофункционального хоккейно-спортивного центра в Новомосковске вышло на заключительный этап

Фото пресс-службы АКМ.

Общая площадь помещений составляет более 5500 кв. м.

Основные строительные работы закончены. Идут отделочные работы внутренних помещений, комплектация тренажёрного и игровых залов, а также работы по благоустройству прилегающей территории.

Уже смонтирована бросковая зона на восемь коридоров, уложено паркетное покрытие общеигрового, хореографического залов и зала общей физической подготовки. Уложено современное амортизирующее покрытие в тренажёрном зале.

В сезоне-2024/2025 юные хоккеисты из Новомосковска смогут оттачивать свои навыки в современном спортивном центре.