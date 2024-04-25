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Аналитика: Цугцванг. Шахматная ничья «Арсенала» в Махачкале
Фото ПФК «Динамо».

Аналитика: Цугцванг. Шахматная ничья «Арсенала» в Махачкале

Битва в Махачкале «Арсенала» и «Динамо» признавалась всеми главным событием тура.

А с главными событиями очень часто происходит именно так — ожидания не оправдывают увиденное. Но, во всяком случае, итоговыми 0:0 тульская команда может быть более довольна, чем хозяева.

Такое впечатление, что главный судья матча в Химках вовремя забыл свистнуть, и команды в Махачкале вдруг пошли доигрывать еще тот матч, когда голова у игроков обороны «Арсенала» шла кругом, и они ничего так не хотели, как сохранить счет 2:2 и дождаться финального свистка. Не сохранили, и не дождались.

Никогда такого не было, и вот опять — теперь в Махачкале с «Динамо». С первых минут опять пришлось изо всех сил оборонять ворота и ждать, когда все это закончится. В первом тайме мы увидели «Арсенал», о котором давно уже забыли. Даже в многострадальном прошлом сезоне не вспомнить так сразу матча, где бы «Арсенал» только отбивался, без всяких проблесков контригры. Похоже, это был сюрприз номер один от соперника — ошеломить и заставить капитулировать со старта. Так, как это привык делать сам «Арсенал».

В первые полчаса натиск хозяев был настолько мощным, что, казалось, только чудо не привело к взятию ворот. Хозяева, возглавляемые атлетом Касинтурой, были напористы и агрессивны. Однако спустя теперь уже некоторое время можно вспомнить разве что один момент, когда мяч действительно мог влететь в сетку. Это когда возникла сутолока у ворот, мяч почти с ленточки вынесли защитники, а потом кто-то из динамовцев попробовал забросить его в сетку, подбив вверх, но запустил выше перекладины.

Эпизод, конечно, эмоциональный, однако и только.

Еще был момент, когда нападающий «Динамо» наносил удар в ближний угол, но Кокарев на химкинские грабли не наступил — переправил мяч на угловой.

В общем, как бы неузнаваемо «Арсенал» в эти минуты не выглядел, он не паниковал, и под жестким напором соперника не ломался. Бывает такое, да, когда что-то сразу пошло не так, и надо уметь перетерпеть. В этом тоже и мастерство, и запас прочности.

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Требовались срочные коррективы, игру от своих ворот надо было отодвигать, и Сторожук пошел на очень раннюю замену — уже на тридцатой минуте вместо Макарова вышел Шевченко. Случай для нынешнего сезона, можно сказать, экстраординарный. При этом в способность игроков, находившихся на поле, держать игру под контролем, главный тренер верил до конца.

Характерно, что когда в начале второго тайма получил желтую карточку Ндука, Сторожук не стал перестраховываться, выпуская на его позицию другого футболиста.

Даже когда в концовке Кайнов появился на поле, то вышел он вместо Шевченко, а Ндука остался. Вспомним, что не далее как в субботу Олег Кононов, во избежание удаления в игре с «Арсеналом», немедленно, еще в первом тайме отправил получившего горчичник Манелова отдыхать.

Но в контригре гости, конечно, не преуспели. Кто уж там больше готовил «Динамо» к матчу с «Арсеналом» — Биджиев, Бердыев или сам Газизов, но разобрали игру тульской команды в атаке они здорово. Это был сюрприз номер два. По сути защита «Динамо» перекрывала даже не подступы в свою штрафную, а в принципе возможности контроля мяча вблизи своих ворот, предугадывая многие передачи соперника. Так против «Арсенала» не играли даже «Химки», которые все же строили игру от себя, а не так, чтобы кардинально лишить соперника его козырей.

В этом смысле особенно показательна история с Окоронкво. Даже при самой неудачной игре свои пару полумоментов или один полноценный момент Окоронкво имеет даже при самой жесткой опеке. С «Динамо» же у него не было ни-че-го. Не потому, что Окоронкво не в форме. Просто его игру и взаимодействие с партнерами соперник разобрал по косточкам и оказался к ней готов. Создалось впечатление, что от всей этой бестолковщины Окоронкво к концу матча заметно подустал и сник. Эмоционально так уж точно.

Нельзя, конечно, не учитывать еще и того факта, что Окоронкво по сути сейчас бьется в атаке почти в одиночку.

Взаимодействия с Гелояном нет в связи с временным отсутствием последнего, а особого понимания с Зуевым пока не наблюдается. Зуев, конечно, старается, проделывает огромный объем работы на поле, но кпд в атаке от этого объема пока нет.

«Динамо» все-таки делало ставку только на победу. Не зря после матча игроки махачкалинцев говорили о том, что упустили победу, и ничья оказалась в пользу соперника. Да и главный тренер команды Хасанби Биджиев сказал о том же — «Динамо» упустило победу. А вот Сергей Ткачев, например, в послематчевом интервью заявил, что ничья была боевой и заслуженной. И, в общем, это так. Если кто-то упустил победу, хочется сразу спросить — а в каком конкретно моменте? Так-то у нас и «Арсенал» всю весну владеет подавляющим преимуществом.

Чем ближе к финальному свистку, тем больше гроссмейстерская битва двух самых крепких оборон в лиге становилась осторожнее. Нет, конечно, никто не был против забить. Однако не пропустить при этом самим становилось куда более важным делом. В концовке «Арсенал» даже осмелел и совершил несколько опасных вылазок к чужим воротам, но если игра не идет, с чего бы это было из таких небольших возможностей вытаскивать свою рыбку из пруда.

Вообще, если уж зашла речь о гроссмейстерах, то в концовке игра больше напоминала шахматный цугцванг, когда каждое обострение у чужих ворот могло привести к ухудшению позиций в своей обороне, поэтому обе команды на рожон особо не лезли. Гроссмейстеры — они тоже иногда предпочитают гроссмейстерскую ничью.

Удивительно, что после матча многие болельщики вдруг заговорили о том, что это была худшая игра «Арсенала» весной, и вообще команда после зимы выглядит неузнаваемо.

Ну, с последним отчасти еще можно согласиться. Действительно, как ни говори халва и что «Арсенал» весной смотрится не менее мощно, слаще не становится. А вот относительно худшего матча, то уж это точно нет. Худшей была игра, например, с «Кубанью», которая сейчас один из главных претендентов на вылет. Худшим можно назвать матч с «Волгарем», который ушел недалеко от «Кубани». Но вот ничейный матч в Махачкале с прямым конкурентом, при поддержке десяти с лишним тысяч болельщиков (когда в последний раз в Туле собиралось столько же?), с очень грозным соперником, прекрасно обученным, тактически мощным уж никак нельзя назвать провальным. Напротив, это был экзамен, который команда не провалила.

Самое главное — «Арсенал» остался в игре. Но, конечно, все свои амбиции пора уже подкреплять результатами. Например, в воскресенье дома с «Аланией».

 

«Динамо» — «Арсенал» — 0:0.

«Арсенал»: Кокарев, Вакулич, Большаков, Коротков (Суханов, 70), Ботака-Иобома, Ндука, Макаров (Шевченко, 32; Кайнов, 82), Лёвин, Зуев (Хабибов, 82), Ткачёв (Бахар, 46), Окоронкво.

Предупреждены: Бахар, Ндука, Вакулич

Судья — Евгений Галимов (Екатеринбург).

24 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».

 

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сегодня, в 09:21 +2
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