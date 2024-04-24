Студия юных актёров «Образ» приглашает туляков на завершение «театрального апреля»

Фото группы МБОУ «ЦО — Гимназия № 30» г. Тулы в социальной сети «ВКонтакте».

В субботу, 27 апреля, в стенах гимназии № 30 пройдёт спектакль «Третья волна» (12+). Постановка — важное эмоциональное предостережение, что фашизм — это не просто скверная история, произошедшая где-то, когда-то, с кем-то, которая с нами никогда не случится.

Вход на спектакль свободный. Для входа в здание школы необходим паспорт.

Отметим, что участница коллектива Маргарита Фёдорова стала победителем регионального этапа конкурса чтецов «Живая классика» и теперь в мае едет представлять регион на Всероссийском этапе в «Артек».