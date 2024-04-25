Как в Центральном парке отпразднуют 1 мая

Фото из архива Myslo.

В тульских парках отпразднуют Первомай. В программе: концерты, ярмарка мастеров, мастер-классы, выступление духового и инструментального оркестров и многое другое. В этот день состоится открытие весенне-летнего сезона.

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