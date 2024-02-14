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В Турции стартовал третий сбор «Арсенала»
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

В Турции стартовал третий сбор «Арсенала»

Он продлится до 23 февраля.

Стартовал третий сбор тульского «Арсенала». Футболисты проведут в Турции еще 10 дней. За это время им предстоит провести четыре контрольных матча. К запланированному расписанию добавились две игры.

Клубная пресс-служба опубликовала расписание матчей:

  • 18 февраля — «Арсенал» — «Рубин» (Казань),
  • 18 февраля — «Арсенал» — «Динамо» (Узбекистан),
  • 23 февраля — «Арсенал» — «Кызылжар» (Казахстан),
  • 23 февраля — «Арсенал» — «Хан Тенгри» (Казахстан).

Видеотрансляция матча будет доступна только со встречи с «Рубином».

24 февраля оружейники вернутся на тульское поле.

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