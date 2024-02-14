В Турции стартовал третий сбор «Арсенала»

Стартовал третий сбор тульского «Арсенала». Футболисты проведут в Турции еще 10 дней. За это время им предстоит провести четыре контрольных матча. К запланированному расписанию добавились две игры.
Клубная пресс-служба опубликовала расписание матчей:
- 18 февраля — «Арсенал» — «Рубин» (Казань),
- 18 февраля — «Арсенал» — «Динамо» (Узбекистан),
- 23 февраля — «Арсенал» — «Кызылжар» (Казахстан),
- 23 февраля — «Арсенал» — «Хан Тенгри» (Казахстан).
Видеотрансляция матча будет доступна только со встречи с «Рубином».
24 февраля оружейники вернутся на тульское поле.