В Турции стартовал третий сбор «Арсенала»

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Стартовал третий сбор тульского «Арсенала». Футболисты проведут в Турции еще 10 дней. За это время им предстоит провести четыре контрольных матча. К запланированному расписанию добавились две игры.

Клубная пресс-служба опубликовала расписание матчей:

18 февраля — «Арсенал» — «Рубин» (Казань),

18 февраля — «Арсенал» — «Динамо» (Узбекистан),

23 февраля — «Арсенал» — «Кызылжар» (Казахстан),

23 февраля — «Арсенал» — «Хан Тенгри» (Казахстан).

Видеотрансляция матча будет доступна только со встречи с «Рубином».

24 февраля оружейники вернутся на тульское поле.