«Академия Михайлова» уверенно выиграла у «Спартака» и продлила свою победную серию

Фото предоставлены пресс-службой АКМ.

На эту игру вместо Павла Нестерова в состав вошёл Вадим Сепик.

С первых секунд было понятно, что игра будет интересной. Командам нужны были очки, чтобы бороться за прямой выход в плей-офф. Моменты оба коллектива создавали сразу, но открыть счёт получилось только в конце первого периода. Тогда вратарь «Спартака» получил штраф за подножку, и «михайловцы» реализовали численное преимущество. Даниил Булыгин бросал шайбой в сторону ворот, а Матвей Брынцев подставил клюшку и попал точно в цель.

Вторая двадцатиминутка вышла самой яркой. Подопечные Ирека Галявиева отличились дважды — авторы голов Данила Ткач и Кирилл Гурьянов. Во втором периоде туляки часто удалялись, и один из штрафов привёл к пропущенной шайбе. Команды ушли на перерыв 3:1 в пользу «Академии Михайлова».

В третьем отрезке игры, как бы ни старались гости, все их броски ловил Кирилл Зарубин. В конце матча москвичи решились на штурм, и тренерский штаб «Спартака» снял вратаря. За 18 секунд до финальной сирены Данила Ткач поставил точку в матче, забросив в пустые ворота — 4:1, — победа «Академии Михайлова.

Ответная встреча со «Спартаком» пройдёт 15 февраля в 19:00.

Статистика матча

Броски: 43-64; Броски в створ: 23-32; Голы: 4-1; Вбрасывания: 26-24; Блокированные броски: 14-12; Силовые приемы: 11-7; Отборы: 7-4; Потери: 2-0; Перехваты: 4-7; Время в атаке: -; Штраф: 12-10.

Голы матча:

1:0 (бол.) — 18:26 — Матвей Брынцев (Даниил Булыгин, Данила Ткач)

2:0 — 29:12 — Данила Ткач (Климентий Шиндяев, Даниил Жураков)

2:1 (бол.) — 30:36 — Егор Варюшкин (Алексей Красничук)

3:1 — 33:12 — Кирилл Гурьянов (Александр Назарько)

4:1 (ПВ) — 59:42 — Данила Ткач (Даниил Булыгин, Климентий Шиндяев)



Даниил Булыгин, защитник:

— Все 60 минут были напряженными, друг друга поддерживали. Такой и результат. Получилось выстоять меньшинство, не поддались на провокации и реализовали свои моменты. Были единым целым весь матч.

Не обидно, что не моя шайба была при открытии счёта. Важно то, что есть гол, мы выиграли, а все остальное надо оставить на потом.

Для меня была игра особенная. Я из «Спартака» перешел в «Академию Михайлова». Хотелось всегда доказать, что они сделали неправильный выбор. И для себя, что я не зря здесь оказался и рад выступать за Тулу.

Нельзя останавливаться, надо забирать все. Запрыгивать как можно выше. И все будет хорошо.

Ответный матч будет интересным. Друг друга разберем. Надо будет выходить по-новому и играть все 60 минут.