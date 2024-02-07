Как тулякам принять участие в «Лыжне России»

Фото Алексея Пирязева.

Заявки принимаются с 8 по 10 февраля.

10 февраля Тульская область присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Мероприятие пройдет в лыжероллерном центре «Веденино» (Косая Гора, ул. М. Горького, 72).

Участие в гонке примут спортсмены и любители лыжного спорта вне зависимости от уровня спортивной подготовки на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км, для детей будет организован заезд на 600 метров.

В рамках гонки пройдет «Старт безграничных возможностей» для инвалидов.

Подробная программа:

Подать заявки на участие можно:

с 8 по 9 февраля с 10.00 до 17.00 в конференц-зале на западной трибуне здания Тульского велотрека (второй этаж);

10 февраля с 9.00 до 10.20 в лыжероллерном центре «Веденино».

На территории лыжероллерного центра по специальному пропуску будет разрешена стоянка автобусов, перевозящих организованные группы участников, а также автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для тех, кто захочет приехать на личном транспорте, будет доступна парковочная зона возле ДК «Косогорец» (п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2) и супермаркета «АТАК» (п. Косая Гора, ул. Пушкина, 26-а).

От парковочных зон до «Веденино» каждые 15 минут будет курсировать бесплатный трансфер на территорию лыжероллерного центра и обратно.