Тулячка: «Троллейбусы хотят убрать из города. Непонятно, сколько им осталось жить»

Фото Алексея Пирязева.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Надежда Куприянова, озадаченная нападками на один из самых экологичных видов транспорта. Женщина не поленилась и написала целый лонгрид. Публикуем его практически без изменений:

— В последнее время участились случаи претензий и жалоб на троллейбусы. Жалобы эти, мягко говоря, не только необоснованные, но и довольно вздорные. Кого-то сильно ударило электрическим током — прямо внутри троллейбуса и без контакта с землей. Кому-то 16-тонный троллейбус переехал ноги, но зафиксированного случая наезда и освидетельствования полученных травм не было.

С какой целью люди по цепочке начали вести себя подобным образом, придумывая на ходу немыслимые события?

Троллейбус — городской транспорт, пригодный по всем нормам к ежедневной перевозке пассажиров. На линию допускаются только исправные модели, соответствующие всем протоколам безопасности. Также хочу напомнить, что все троллейбусы оборудованы камерами видеонаблюдения. Снять их показания не составит труда, что в принципе и делалось в каждом из случаев, приведенных мной выше.

Троллейбусы в Туле переживают совсем непростое время. И вообще непонятно, сколько этому виду транспорта осталось жить. Так зачем усугублять то, что и так находится в подвешенном состоянии?

Троллейбус — перспективная транспортная система: он быстр, экологичен, не шумит, перевозит значительное количество пассажиров. Современный троллейбус еще и очень комфортен. Срок службы дольше, чем у автобуса, обслуживание дешевле.

Понимаю, что есть и множественные недостатки, только вот в них виноват не троллейбус. Это вопрос к муниципалитету, который обязан инвестировать деньги в развитие общественного транспорта.

Хочется подчеркнуть, что троллейбус — современный вид транспорта. Он экономически целесообразен, если его развивать вдумчиво. Он просто обязан быть в современном городе!

К сожалению, как показывает жизнь, защитить электротранспорт абсолютно некому. И если кто и может действительно помочь ему не только не исчезнуть, но и восстановиться, так это только мы с вами.

Три варианта на выбор: ездить в переполненной маршрутке, в неудобном маленьком пазике или в троллейбусе? Что выберете вы? Готова поспорить, что большинство из вас уже в переполненную маршрутку не полезут.



Троллейбусы постепенно выводят с улиц города — это уже произошло с маршрутом № 6. Ведь намного больше можно заработать с переполненных маршруток, которые курсируют туда-сюда в час пик. Потом это становится невыгодно частному перевозчику, и маршрутку не дождешься. Только вот о комфорте в данном примере речь не идет. Теперь пассажиры могут «наслаждаться» дальними поездками в забитых до отказа лайнах.

Давайте помнить, что за все наши поступки и слова необходимо отвечать. Ведь только когда мы теряем собственный комфорт, начинаем вспоминать, как на самом деле удобно нам было!

Друзья, что думаете по этому поводу? Действительно в городе объявили войну троллейбусу? Или это просто ряд совпадений. Делитесь мнением в комментариях!