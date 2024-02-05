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В Туле из-за «Лыжни России 2024» введут ограничения для транспорта

В Туле из-за «Лыжни России 2024» введут ограничения для транспорта

Массовая лыжная гонка состоится в субботу, 10 февраля.

Руководитель городского управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин подписал распоряжение об организации движения во время проведения гонки «Лыжня России 2024», которая пройдёт в ближайшую субботу.

С 0.00 до 16.00 10 февраля будет запрещена остановка и стоянка транспорта в пос. Косая Гора на ул. Максима Горького (от ул. Комсомольской до лыжного центра «Веденино»). С 8.00 до 16.00 там же, а также на ул. Дронова (от ул. Комсомольской до ул. Лесной) будет ограничено движение транспорта.

На время действия ограничений автобус № 28 «пос. Косая Гора – ПАО «Тулачермет» изменит схему движения: ул. Дронова – 3-й Горьковский пр-д – ул. Гагарина – ул. Комсомольская – ул. Максима Горького – ул. Демешковская – Орловское шоссе – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. К. Маркса (ул. Пролетарская – ул. Ложевая) – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Чаплыгина – ул. Металлургов – ул. Столетова (Театральный переулок) – ул. Доктора Гумилевской.

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