В Узловой полицейские раскрыли кражу жевательной резинки

Безработный мужчина утащил сразу три блока из палатки.

В Узловой сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства.

В дежурную часть обратилась 51-летняя коммерсантка. Женщина заявила, что из её торговой палатки украли три блока жевательной резинки.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 21-летний местный житель.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.