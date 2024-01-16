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Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска

Игроки проходят медицинское обследование.

15 января тульский «Арсенал» вышел из отпуска. Команда собралась в Туле, чтобы пройти медицинский осмотр. Сегодня игроков ждет еще ряд тестов, после чего оружейники отправятся в турецкий Белек на первый учебно-тренировочный сбор. Он продлится с 17 по 29 января. 

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Второй сбор с 1 по 11 февраля также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки стартует 14 февраля, а завершится 24 февраля. 

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, за время зимней паузы «Арсенал» планирует провести пять контрольных матчей.

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