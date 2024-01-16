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Житель Новомосковска получил обязательные работы за найденный в туалете кафе «Вкусно и точка» телефон
Фото из архива Myslo.

Житель Новомосковска получил обязательные работы за найденный в туалете кафе «Вкусно и точка» телефон

Вместо того, чтобы вернуть находку, мужчина присвоил ее себе.

Новомосковский районный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Суд установил, что 20 октября 2023 года мужчина нашел в кафе «Вкусно и точка» в Новомосковске телефон, который лежал на полу в женском туалете. Стоимость гаджета составила 99 377 руб. Вместо того, чтобы отыскать владельца, новомосковец спрятал телефон к себе в карман.

Ущерб для потерпевшей является значительным с учетом ее имущественного положения.

Приговором суда гражданин признан виновным. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.
 

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