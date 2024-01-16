В Центральном парке Тулы подготовят две купели для крещенских купаний

В Центральном парке прошло выездное совещание, на котором обсудили вопросы организации крещенских купаний в Среднем пруду. По итогам мероприятия утверждена схема размещения объектов и определены меры безопасности.
Традиционно на Среднем пруду подготовят две купели с перилами и ступенями, установят палатки с обогревом. Будет работать полевая кухня.
Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», купания состоятся в ночь на 19 января.
Водосвятный молебен начнется 18 января в 21.00.
Во время купаний рядом с прорубями будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники.
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