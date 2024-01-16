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В Центральном парке Тулы подготовят две купели для крещенских купаний
Фото пресс-службы «Тульских парков».

В Центральном парке Тулы подготовят две купели для крещенских купаний

Водосвятный молебен начнется 18 января в 21.00.

В Центральном парке прошло выездное совещание, на котором обсудили вопросы организации крещенских купаний в Среднем пруду. По итогам мероприятия утверждена схема размещения объектов и определены меры безопасности.

Традиционно на Среднем пруду подготовят две купели с перилами и ступенями, установят палатки с обогревом. Будет работать полевая кухня.

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Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», купания состоятся в ночь на 19 января.

Водосвятный молебен начнется 18 января в 21.00.

Во время купаний рядом с прорубями будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники.

 

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