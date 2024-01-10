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Михаил Яковлев покинул «Арсенал»

Михаил Яковлев покинул «Арсенал»

Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.

24-летний полузащитник пополнил «Арсенал» летом 2022 года. В составе оружейников Михаил провел 37 матчей.

ПФК «Арсенал» поблагодарил Михаила Яковлева за сотрудничество и пожелал ему успешного продолжения карьеры.

Сюжет: Арсенал
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