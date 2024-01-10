Михаил Яковлев покинул «Арсенал»

24-летний полузащитник пополнил «Арсенал» летом 2022 года. В составе оружейников Михаил провел 37 матчей.
ПФК «Арсенал» поблагодарил Михаила Яковлева за сотрудничество и пожелал ему успешного продолжения карьеры.
Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.
24-летний полузащитник пополнил «Арсенал» летом 2022 года. В составе оружейников Михаил провел 37 матчей.
ПФК «Арсенал» поблагодарил Михаила Яковлева за сотрудничество и пожелал ему успешного продолжения карьеры.
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