«Тепло вплетая в полотно»: в Туле открывается выставка авторских кукол в костюмах Тульской губернии

Экспозиция начнет работу 13 января в 15.00 в Тульской областной научной библиотеке. Вход свободный.

В экспозиции будут представлены тканые изделия, авторские куклы в традиционных народных костюмах Тульской губернии, созданные сотрудниками сектора по изучению и возрождению традиций усадебного быта музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Все тканые дорожки и пояса мастера создают вручную, применяя в работе все известные способы ручного ткачества и плетения поясов.

Авторские костюмные куклы одеты в традиционные народные костюмы Тульской губернии XVIII–XIX веков. В это время девушки носили сарафаны и длинные белые рубахи, расшитые по горловине и рукавам.

В качестве головных уборов надевали налобные повязки или венки из живых или искусственных цветов.

Женщины вместо сарафана носили поневу — широкую прямую юбку, сшитую из нескольких кусков ткани со вставкой, а также фартук.

Очень красивым и сложным был головной убор замужних женщин — кичка, иногда рогатая или имеющая внизу каркас с твердыми рожками (символ плодородия).

Мужской народный костюм состоял из вышитой холщовой или льняной рубахи, портов и пояса. Иногда его дополняли жилетка и кафтан. На голове носили валяную шляпу или картуз, на ногах — лапти. Праздничной обувью были сапоги.

Выставка будет работать до 24 февраля. Вход свободный. 0+



