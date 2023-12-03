Обнаружена течь в грунте: администрация Тулы прокомментировала затопление улиц в Заречье

Сегодня утром читатели поделились с нами видео, как они на машине «плывут» по улице Луначарского в Туле. «Произошла коммунальная авария!» — предположили туляки.
Вот что на наш запрос ответили в администрации города:
- По информации управления по городскому хозяйству, обнаружена течь в грунте. На место оперативно прибыли сотрудники АО «Тулагорводоканал». Они проводят аварийно-восстановительные работы. В настоящее время течь остановлена, вода на проезжую часть не поступает.
Во избежание образования наледи на проезжей части силами главного управления по Зареченскому территориальному округу будет проведена дополнительная обработка противогололедными материалами.