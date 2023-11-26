В гостях у сказки: «Арсенал» возвращается в борьбу за Премьер-лигу

Фото Алексея Пирязева

Холод, снег, слякоть. Однако «Арсенал» в последней игре 2023 года согрел болельщиков и очередной победой, и надеждой, что дальше обязательно будет еще лучше.

Пока же – 2:0 с неуступчивым «КамАЗом» и возвращение в первую четверку. Да-да, ту самую, которая претендует на переход в Премьер-лигу.

Статистика матча

«Арсенал» – «КамАЗ» – 2:0 (2:0).

Голы: Лёвин (5), Окоронкво (45, с пенальти).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Большаков, Нижегородов, Попов, Кайнов, Лёвин (Ндука, 90), Макаров (Яковлев, 84), Ткачёв (Барков, 68), Гелоян (Суханов, 84), Окоронкво (Хабибов, 90).

Предупреждены: Коротков, Макаров, Кокарев, Лёвин – Абрамов, Ратников.

Судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

25 ноября. Тула. Центральный стадион.

А ведь так сразу и не вспомнить, когда последний раз за полтора года мы видели «Арсенал» настолько высоко в турнирной таблице. Что-то такое, кажется, было все же при Кононове, но настолько давно, что стало неправдой. А «Арсенал»-2023 – вот он, перед глазами. Самая красивая футбольная сказка этого года. История о том, что терпение и труд все перетрут.

Все-таки перерыв в чемпионате хоть и подкрался незаметно, но пришелся очень даже вовремя. Одиннадцать игр без поражений, четыре победы подряд, четыре сухих матча подряд – это здорово, но эмоций к матчу с «КамАЗом» у «Арсенала» очевидно осталось немного. Мало кому из соперников удается в Туле столько владеть мячом, как сейчас владела команда из Набережных Челнов. А это ведь просто «КамАЗ» – команда дерзкая, по выражению Александра Сторожука, но со скромными возможностями.

Временами «Арсенал» включался в игру, и тогда разница в классе становилась очевидной. Как, например, это произошло на последних минутах компенсированного к первому тайму времени. Оружейники попробовали организовать атаку по правому флангу, не получилось, все возможные подходы оказались перекрыты. Тогда мяч оперативно через пас в оборону перевели на противоположный край. Там уже Лёвин беспрепятственно продвинулся с мячом в сторону ворот, дождался забегания партнера – Артема Попова, и сделал передачу ему на ход. Защитник не успел разобраться в ситуации и по неосторожности сбил игрока «Арсенала». Окоронкво уверенно реализовал пенальти. Сразу после этого команды отправились на перерыв в раздевалку, даже формально не стали начинать с центра поля.

В этой концовке тайма был как раз тот «Арсенал», которого боялись в последних турах все соперники – лихой, настырный, атлетичный.

Но проснулся он только в последние пять минут, в которые вместились и попытка накрыть втроем вынос вратарем гостей мяча от своих ворот, и нарушение на Окоронкво, и образцовый выход из-под прессинга на своей половине. Плюс фирменный набег Окоронкво на трех защитников сразу, который завершился падением тульского нападающего. Арбитр, однако, нарушения в этом эпизоде не увидел. В эти пять минут, которых не много и не мало, «Арсенал» совершил удачных действий в атаке едва ли не больше, чем за предыдущее с момента первого забитого мяча время.

А ведь ровно до этой пятиминутки все могло развернуться в другую сторону, когда Гаглоев от боковой линии практически идеально вырезал мяч на партнера, и тот уже готов был замыкать передачу. Выручил Коротков, в прыжке он успел прерывать полет мяча.

Вообще гости в первом тайме выглядели здорово. Они и мяч больше контролировали, и давление на ворота «Арсенала» нагнетали. Не хватило остроты, – резюмировал потом главный тренер «КамАЗа» Владимир Клонцак. Не хватило, да. Но желания было хоть отбавляй. Просто класс он тем и измеряется, как команда использует свои моменты.

«Арсенал» же реализовал первую предоставившуюся ему в матче возможность отличиться. Отыграть такую фору, когда матч фактически начинается со счета 1:0 в пользу хозяев, очень непросто. Опять же гол вышел в узнаваемом стиле. Началось все с того, что защитник туляков просто выносил мяч подальше со своей половины. Но Окорнкво удачно поборолся в чужой штрафной, устоял на ногах, зафиксировал у себя мяч и покатил его под гол Лёвину. По кпд эти два игрока одинаково выстрелили в этом матче. У Окоронкво гол и голевой пас, у Лёвина гол и передача на пенальти.

Когда Александр Сторожук после матча сказал, что до самого финального свистка опасался за исход, он, пожалуй, не лукавил.

Во всяком случае кроме дежурной замены за полчаса до конца Ткачева на Баркова делать другие перестановки на поле он не спешил. В какой-то степени и футболисты этому способствовали, заставляли понервничать. Дважды, например, не угадал с направлением завершающей передачи Гелоян, когда оставалось лишь сделать завершающий пас, чтобы забивать третий мяч.

Зато, отметим, обе атаки были хорошо срежессированы. Гелоян, находясь ближе к боковой линии, не спешил расставаться с мячом, а лез сквозь защитников соперника к центру, и уже там у него образовывалось сразу два адреса атаки – хоть направо, хоть налево, где уже предлагались под передачу партнеры.

Что говорить, «Арсенал», хоть и подустал эмоционально, но набрал очень хорошие игровые кондиции. Даже жаль, что приходится расставаться на целых три месяца. Но, к сожалению, зима не спрашивает, кто в какой форме находится. Кстати, когда Сторожука спросили, согласен ли он, что пауза в чемпионате не очень кстати для сегодняшнего «Арсенала», главный тренер заметил, что силы все-таки небесконечны, и пауза скорее всего нужна.

Прощание вышло по своему трогательным. Футболисты не только подошли поприветствовать восточную трибуну, но и, перепрыгнув рекламные щиты, прощались за руку с каждым из не спешивших расходиться зрителей. Ну а что не продлить эти минуты радости после прекрасно проделанной работы? В очередной раз подумалось, что у того «Арсенала», который все равно не забыть, нечто подобное случалось крайне редко.

Большинству футболистов вроде как ничего подобного не надо было. То ли уже не надо, то ли вообще никогда. Все-таки историю двигают голодные до побед, достижений люди, во всех сферах жизни. Этот залихватский «Арсенал» молод, азартен, и за него интересно переживать.

Голодный до побед и главный тренер со своими максималистскими подходами. Владимир Клонцак вот сказал сейчас про то, что после 2:0 «Арсенал» уже играл по счету. Но от Сторожука выражения «по счету» мы как-то и не слышали в этом чемпионате. Напротив, даже после заключительного матча года он опять рассуждал о том, что ему не важен счет на табло, ни одна команда не может гарантировать, что всегда будет побеждать. Важны действия на поле, организация игры, самоотдача. При этом внутренне он, конечно, чувствует себя сейчас уверенно. Вспомним, как по весне, когда не ладилось, Сторожук бесконечно вступал в перепалки с судьями, получал желтые карточки, чего давно нет. Трибуны, пресса не понимали тогда, что он вообще делает в Туле с такими результатами. Одна империя рушилась, а будет ли другая, никто не мог поручиться. Известно же, нет ничего хуже, чем оказаться в эпоху перемен. Эту эпоху тоже надо иметь мужество пережить.

Удача любит тех, кто смел и перед ней честен. «Арсенал» не изменял себе по ходу этого сезона, и в качестве награды приходила, например, победа над «Кубанью», добытая на последних минутах матча. Да и сейчас, с «КамАЗом», кто знает, как пошло бы после перерыва, не случись голевой атаки практически вровень со свистком на перерыв.