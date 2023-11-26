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Синоптики предупредили о «черной метели» вечером 26 ноября
Фото Алексея Пирязева

Синоптики предупредили о «черной метели» вечером 26 ноября

За сутки может выпасть до 26,5 мм осадков. А атмосферное давление рухнет до 724 мм рт.ст.

Центр погоды ФОБОС предупредил о сильной метели, которая накроет столицу и ее соседей с юга вечером воскресенья.

Балканский циклон за ближайшие сутки совершает стремительный 1000-километровый марш-бросок и принесет к нам штормовую погоду.

Вечером начнется снегопад, который в ночь на понедельник и в утренние часы экстремально усилится. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, поднимется «черная» метель, а видимость время от времени будет ухудшаться до 100 метров и менее.

За сутки может выпасть до 26,5 мм осадков или 50% от месячной нормы. Снежный покров может увеличиться до 23 см.

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По южным и юго-восточным районам Подмосковья в период с полуночи до 9 часов утра местами за линией снежного фронта пройдет ледяной дождь с диаметром отложения льда до 2-3 мм.

Кроме того, атмосферное давление рухнет до аномально низких значений – до 724 мм рт. ст., что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

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сегодня, в 12:50 +2
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