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Тульский Роспотребнадзор рассказал о профилактике продажи алкоголя и табака детям

Тульский Роспотребнадзор рассказал о профилактике продажи алкоголя и табака детям

За допущенные нарушения продавцы были оштрафованы на 870 тысяч рублей.

Специалисты ведомства регулярно проводит профилактическую работу в виде бесед с работниками торговых организаций о запрете продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции.

Штраф за розничную продажу спиртного лицам моложе 18 лет предусмотрен ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ и составляет от 30 до 50 тысяч рублей для физических, от 100 до 200 тысяч – для должностных и от 300 до 500 тысяч рублей – для юридических лиц.

Из органов внутренних дел в этом году поступило 57 административных дел, вынесено 39 постановлений о штрафах на общую сумму 870 тысяч рублей.

В этом году Роспотребнадзором подано 16 исковых заявлений о запрете продажи спиртного подросткам. Девять из них удовлетворены, ещё семь находятся в производстве. При повторном нарушении продавцам грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 151.1 УК РФ.

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