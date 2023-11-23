В Туле стартовало Первенство России по дзюдо среди юниоров: фоторепортаж

В ближайшие дни в оружейной столице сразятся более 600 сильнейших спортсменов из 70 регионов России.

Торжественная церемония открытия соревнований состоялась в МСЦ «Тула-Арена». От имени губернатора Алексея Дюмина участников соревнований приветствовал его заместитель Сергей Егоров:

– Дзюдо – это красивый и благородный вид спорта, который развивает не только физическую силу и быстроту реакции, но также учит самообладанию и терпению, воспитывает выдержку и уверенность в себе. Уверен, что состязания пройдут на высоком уровне, станут для всех ярким праздником спорта, силы и мужества. А участники продемонстрируют прекрасные навыки, честную и бескомпромиссную борьбу, – сказал Сергей Егоров.

Соревнования продлятся до 26 ноября. На ковер выйдут порядка 600 сильнейших дзюдоистов из 70 регионов нашей страны.

В пресс-службе областного правительства отметили, что по инициативе Алексея Дюмина развитию физкультуры и спорта и созданию современной инфраструктуры уделяется большое внимание – появляются новые объекты, среди которых как крупные спорткомплексы, так и спортплощадки в шаговой доступности.