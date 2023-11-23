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Депутаты Тульской городской Думы встретились с матерями и женами участников СВО

Депутаты Тульской городской Думы встретились с матерями и женами участников СВО

В четверг, 23 ноября, в преддверии Дня матери прошла встреча с мамами и женами военнослужащих, участвующих в спецоперации.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Юлия Фомина, депутат Тульской городской Думы, директор спортшколы «Металлург» Надежда Козьякова, заведующая отделением помощи семье и детям ГУ ТО Семейный МФЦ «Мой семейный центр» Вероника Перехода.

Анастасия Дементьева обратилась к женщинам.    

– Поздравляю вас с наступающим Днем матери. Благодарю за воспитание сыновей, которые встали на защиту нашей страны и с честью служат Отчизне. Пусть ваша любовь, материнская сила бережет ваших близких. На нашей встрече присутствуют жены военнослужащих. Понимаю, что на ваших плечах лежит забота о детях. Наша задача – помогать вам и заботиться о семьях, – отметила депутат. – Вы можете гордиться своими мужчинами. Вместе с вами ими гордится вся Россия.

Анастасия Олеговна подчеркнула, что с первых дней спецоперации по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина оказывается дополнительная помощь нашим военнослужащим, в ЛНР и ДНР доставляют посылки и грузы для жителей, оказывается поддержка семьям участников СВО, за каждой закреплен куратор. Депутаты Тульской городской Думы также не остались в стороне и включились в эту работу.

Юлия Фомина рассказала о предоставляемых мерах поддержки семьям участников СВО и ответила на интересующие женщин вопросы.

Собравшиеся пообщались с депутатами, поделились своими историями и поблагодарили областное правительство, органы местного самоуправления за оказанную им поддержку. По словам тулячек, наши военнослужащие твердо верят в победу, а мамы и родные поддерживают и ждут их домой.

Надежда Козьякова рассказала о большой патриотической работе, проводимой в спортшколе, о тренерах и воспитанниках, которые участвуют в спецоперации.

– Мама – самое дорогое, что есть у каждого в жизни. Мы говорим спасибо матерям, которые воспитали настоящих героев, женам, которые ждут своих защитников и верят в них, – обратилась к женщинам депутат. – Ваши мужчины с честью выполняют свой долг в рамках специальной военной операции. Наша задача – поддержать ребят и позаботиться об их семьях.

В завершение Анастасия Дементьева поблагодарила всех, кто пришел сегодня на встречу, поделился своими переживаниями и предложениями.

– Наша сила – в единстве. Сейчас нам как никогда важны взаимопомощь и сила духа. Мы гордимся нашими военнослужащими, которые выбрали такую судьбу, как защита Отечества, защита наших людей. Вдохновляясь героизмом земляков, все больше туляков идут служить по контракту. Поэтому обеспечение надежного тыла – это общая задача. Ведь бойцам на передовой важно знать, что их семьи окружены заботой и вниманием.

Участницам встречи вручили подарки и цветы.

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