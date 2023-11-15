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Фанатов «Арсенала» оштрафовали за файер-шоу в Саратове
Кадр из видео

Фанатов «Арсенала» оштрафовали за файер-шоу в Саратове

Каждому придется выплатить по 10 тысяч рублей.

Ранее Myslo писал, что в Саратове 10 болельщиков тульского «Арсенала» были задержаны за файер-шоу, которое они устроили возле одной из гостиниц. Напомним, таким образом туляки выразили поддержку своей команде и зарядили ее на победу. Оружейники победили местный «Сокол» со счетом 3:0.

На задержанных составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), а в отношении одного гражданина — еще и по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». 

Как сообщает портал «СарИнформ», Октябрьский районный суд вынес решение — организатора мероприятия оштрафовали на 20 тысяч рублей, а каждого из участников — на 10 тысяч.

Как стало известно Myslo, ПФК «Арсенал» оказывает фанатам необходимую юридическую помощь, в том числе нанял им адвоката.

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