Фанатов «Арсенала» оштрафовали за файер-шоу в Саратове

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Ранее Myslo писал, что в Саратове 10 болельщиков тульского «Арсенала» были задержаны за файер-шоу, которое они устроили возле одной из гостиниц. Напомним, таким образом туляки выразили поддержку своей команде и зарядили ее на победу. Оружейники победили местный «Сокол» со счетом 3:0.

На задержанных составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), а в отношении одного гражданина — еще и по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Как сообщает портал «СарИнформ», Октябрьский районный суд вынес решение — организатора мероприятия оштрафовали на 20 тысяч рублей, а каждого из участников — на 10 тысяч.