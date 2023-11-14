Саратовские страдания: «Арсенал» опять забил три мяча «Соколу»

Фото пресс-службы ФК "Сокол".

Совсем недавно туляки победили волжскую команду дома 3:0. И ровно такую же победу они увезли, побывав в гостях. Два раза по три — очень даже неплохо.

В какой-то момент футболисты «Сокола», получив в свои ворота еще до перерыва два безответных мяча, попытались переломить ситуацию. Даже стали чаще контролировать мяч, нанесли удар по воротам, добились углового. На всякий случай к своим воротам вернулись все футболисты «Арсенала». Навес в штрафную прервал Окоронкво, сильно вынеся мяч к центру поля. Тут же в забег устремился Гелоян, практически от своей штрафной. Обошел одного, оттер от мяча другого и был первым в забеге уже у чужих ворот. Практически параллельно с ним уже несся Окоронкво. Тот самый, который выносил мяч из своей штрафной. Гелоян катнул ему мяч, Окоронкво забил.

Это все, что надо знать о сегодняшнем «Арсенале». Машина. История о том, как два игрока «Арсенала» выиграли стометровку у целой команды Саратова.

Да и начиналось все не менее символически. Уже на второй минуте защитники «Арсенала» также вынесли мяч от своих ворот. Наверное, пас полетел в точку, где, по замыслу, и должен был караулить Окоронкво, не суть. Потому что одного защитника Джонатан обманул, от другого ушел и традиционно побежал в одиночку к чужим воротам с защитником за плечами. Из штрафной, правда, его все же вытеснили, но уже пришел на помощь Гелоян. На паузе дал пробежать мимо него сопернику и уже без помех отправил мяч в ворота, компенсировав, наконец, все то невезение, которое было у него в последних домашних матчах.

Пикантность этого эпизода в том, что после матча главный тренер саратовцев Денис Бояринцев вновь обратил внимание на то, что по статистике тульская команда больше всего мячей забивает в первые пятнадцать минут. Именно на это обращали особое внимание игроков «Сокола». Просили быть как можно внимательнее. Не один раз об этом говорили. А в итоге что?

— Вроде все отработали, вчетвером накрываем и получаем гол, — с удивлением констатировал Бояринцев.

Впрочем, Александр Сторожук тезис о первых пятнадцати минутах категорически отмел:

— Как вы себе это представляете? Тренер говорит: надо обязательно забить в первые пятнадцать минут? Так, что ли?

По его мнению, ни один тренер не может поставить такую задачу. Быстрые голы — это просто статистика. Но хорошо, когда получается именно так.

Статистика статистикой, однако если команду особенно настраивают на то, что уже в стартовые минуты соперник может крепко ударить, а игроки все равно оказываются не готовы — это что-то значит. Особенно на фоне того, что сразу же после забитого мяча «Арсенал» мог сделать и контрольный выстрел. Просто судья матча Александр Машлякевич падение Окоронкво в чужой штрафной на пенальти не оценил, хотя очень было похоже на нарушение.

Правда, оказался последователен. Во втором тайме случился схожий эпизод уже в штрафной «Арсенала», и вновь арбитр предложил продолжить игру.

Между голами имени Окоронкво и Гелояна случился еще и забитый мяч Артема Суханова, который вообще редко после травмы выходит в стартовом составе в этом сезоне. Появление его было неожиданно, ведь Сторожук очень неохотно ротирует стартовый состав. Прошлый раз Суханов вышел в Грозном, по причине, как говорят, джентльменского соглашения о неучастии в матчах против «Алании» Короткова. Из-за чего замена случилась на сей раз, можно только гадать. Сослаться, например, на то, что противопоказано искусственное поле. Или на конкуренцию, которую кому-то надо хоть иногда выигрывать. Бояринцев, кстати, после матча жаловался, что высокой конкуренции в «Соколе» нет, и игроки расхолаживаются. Вот в «Арсенале», получается, Суханов выиграл конкуренцию у Короткова и отметил это красивым голом с дальней дистанции.

Кто-то скажет: ну 3:0, и что? «Сокол» что в Туле, что у себя дома не выглядел конкурентоспособным соперником. Наверное, так.

Хотя в начале сезона саратовцы, между прочим, держались бодрячком и даже шли в первой половине турнирной таблицы. Не могли же они разом разучиться играть. То, что они на фоне «Арсенала» выглядели бледно, тоже не довод. Бледно на фоне «Арсенала» и «Тюмень» выглядела, а она сейчас на первом месте. Выше всех находится тот, кто меньше потерял «своих» очков — в поединках как раз против тех команд, которые очевидно выглядят хуже.

Обычно, когда одна из команд выглядит пожиже фаворита, главным соперником себе фаворит становится сам. Победить себя — это куда сложнее, чем победить условный «Сокол». Что мы, нечто подобное не видели в исполнении «Арсенала» раньше? Потом время начинает убегать, мяч в ворота не лезет, преимущество в классе куда-то растворяется, а там еще какая-нибудь шальная контратака проходит, и нате вам — в счете ведет совсем не тот, от кого ожидалось.

Чтобы этого не случилось, должен быть коллектив на поле. Он есть, это видно. И надо отдать должное Сторожуку, команда у него управляемая. Она очевидно верит тренеру, и тренер верит в нее.

Должна быть хорошая физическая подготовка. Все мы, кто критиковал «Арсенал» летом, не придавали тогда большого значения словам главного тренера о том, что надо набрать физическую форму. Просто потому, что сравнивали мы не с тем, что должно быть в идеале, а с тем, что уже видели весной. Ну начнут больше бегать, а дальше что? Оказывается, когда знаешь, чего хочешь добиться, это имеет значение.

Но самое главное — у команды должна быть цель. С такой самоотдачей в каждом матче невозможно носиться по полю, если у тебя цель занять восьмое или даже пятое место в первой лиге. Когда «Арсенал» забил «Соколу» второй мяч, был настоящий взрыв эмоций. Хотя, казалось, чему радоваться? «Сокол» в первом тайме даже до чужих ворот не дошел. Ни одного углового не подал, как заметил Бояринцев. Так голу в ворота соперника, который очевидно тебе по зубам, не радуются. Такие эмоции могут быть только в момент, когда ты еще на шаг становишься ближе к цели, которую себе поставил.

Хотя, да. Говорить об этом еще рано. До зимнего перерыва еще два матча, и ближайший из них в очень непростых условиях красноярского манежа, да еще в неурочное утреннее время. Но этот «Арсенал» уже заставил в себя поверить. И в него хочется верить.

«Сокол» — «Арсенал» — 0:3 (0:2)

13 ноября. Саратов. Стадион «Локомотив. Судьи Александр Машлякевич (Москва), Рустам Равилов (Саранск), Руслан Шекемов (Нальчик).

Голы: Гелоян (2, 0:1), Суханов (45+1, 0:2), Джонатан (53, 0:3).

«Сокол»: Федоров, Молодцов (Караев, 77), Абазов, Сериков, Казанцев (Леонтьев, 72), Гудков, Сасин (Козловский, 72), Турсунов (Югалдин, 46), Мальцев, Бабаев (Морозов, 46), Ежков.

«Арсенал»: Кокарев, Суханов (Коротков, 78), Ботака (Нижегородов, 81), Большаков, Попов, Макаров (Яковлев, 71), Кайнов, Левин, Ткачев (Барков, 71), Гелоян, Джонатан (Халназаров, 78).

Предупрежден Барков (90+3).